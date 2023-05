"Ich kann deine Gefühle lesen, in jedem Schritt, den du machst", lautete der Kommentar von Juror Jorge González.

von Gerrit-Freya Klebe Auf Instagram wandte sich Boris Becker in einer berührenden Videobotschaft direkt an seine Tochter Anna. Er sagte ihr, wie stolz er auf sie sei.

In einer emotionalen Video-Botschaft wandte sich Boris Becker an seine Tochter Anna Ermakova, die am Freitagabend im Finale von "Let's dance" tanzen durfte.

In dem Video trägt Becker ein schwarzes Sakko und ein weißes Hemd, das er nicht bis ganz oben zugeknöpft hat. Im Hintergrund sind Bäume und ein grünes Tal zu sehen. Becker nennt sie "mein Mädchen" und betont, "ganz Deutschland fiebert mit dir mit", dazu dürfte er auch sich selbst zählen.

Doch in seinen Worten geht es nicht nur um das Tanztalent seiner Tochter, sondern um noch mehr, er sagt: "Und egal, wie es ausgehen wird, die Herzen der Deutschen hast du schon erobert und zwar im Sturm. Dein Talent, deine Disziplin, deine Leistung und – noch mehr – deine Persönlichkeit sind hervorragend. Und ich könnte stolzer nicht sein."

Und tatsächlich konnte Ermakova den Pokal und den Titel "Dancingstar 2023" um kurz nach Mitternacht mit nach Hause nehmen. Für jeden ihrer drei Tänze erhielt sie Bestpunktzahl von jeweils 30 Punkten, was ihr Platz eins in der Jurywertung sicherte.

Im dritten und letzten Auftritt, dem Freestyle-Tanz, war sie mit ihrem Partner Valentin Lusin in einer Interpretation von "Alice im Wunderland" zu sehen. Ermakova trug das blaue Alice-Kleid mit der weißen Schürze, Lusin hatte sich als verrückter Hutmacher verkleidet.

Ihre Performance hat auch den Zuschauern zuhause so gut gefallen, dass sie sie – wie bereits in den vergangenen Wochen – auf Platz eins voteten. Somit ging Ermakova als klare Siegerin aus dem Abend und der Staffel hervor.

Live im Studio war Boris Becker zur Enttäuschung einiger Fans dann aber nicht dabei. Doch wie es aussieht, wollen sich die beiden auch in Zukunft wiedertreffen. So sagte Becker zum Abschluss in seiner Videobotschaft. "Freue mich darauf, dich abseits des Scheinwerferlichts bald wiederzusehen. Dein Papa."