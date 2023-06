So geht es Anna Ermakova nach der plötzlichen Trennung von ihrem Freund

von Gerrit-Freya Klebe Für die Fans von Anna Ermakovas kam ihre Trennung von Freund Tony überraschend. Nun verriet die 23-Jährige auf einem Event, wie es ihr aktuell damit geht.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Anna Ermakova und ihr Freund Tony nicht mehr zusammen sind. Vier Jahre waren die beiden ein Paar.

Tony gilt zwar als medien- und kamerascheu, doch Fans der Tanzsendung "Let's dance" haben ihn durchaus mal zu Gesicht bekommen: Dunkle Wuschelhaare, Bart, im Backstage-Bereich feuerte er seine Freundin an, unterstützte sie. Seite an Seite war er mit Schwiegermama Angela Ermakova zu sehen. Dafür war der Brite extra aus London angereist.

Warum die 23-jährige Anna nicht mehr mit ihrem Partner liiert ist, ist nicht bekannt. Doch nun hatte Ermakova ihren ersten Auftritt seit der Trennung und spricht erstmalig darüber, wie es ihr geht.

Anna Ermakova fühlt sich "gut"

Auf einem Event in Berlin sagte sie RTL gegenüber: "Ich fühle mich gut, nicht müde. Es ist ein sehr schönes Event und ich bin glücklich, wieder in Berlin zu sein."

Ermakova, die die Tochter von Boris Becker ist, dürfte in nächster Zeit öfter nach Deutschland kommen. Nicht nur wegen Events, sondern auch, um ihren "Let's dance"-Tanzpartner Valentin Lusin zu besuchen.

"Ich bin ein bisschen traurig", sagte Ermakova an ihrem letzten gemeinsamen Trainingstag. "Das war so eine schöne Zeit", entgegnete Lusin. "Ich habe jedenfalls einen Freund gefunden."

Er bot ihr an, sie und seine Frau Renata in Deutschland besuchen zu kommen. Und wann immer sie Hilfe brauche, könne sie sich an ihn wenden.

Drei Monate hatten die beiden fast täglich trainiert, Anna hat so von Valentin nicht nur das Tanzen gelernt, sondern auch die deutsche Sprache. Zu Beginn hatten sie fast nur Englisch gesprochen.

Zum Abschied schenkte Lusin ihr sogar etwas: ein Armband. Es sei, "damit sie die schöne Zeit nie vergesse und immer an sie denke": Ein – wie es aussieht – selbst gemachtes Armband. "Team Curly Fries", auf jeder der weißen Perlen steht ein schwarzer Buchstabe.

