Zum Abschied schenkte er ihr ein Armband: So innig ist die Beziehung zwischen Anna Ermakova und Valentin Lusin

Finale von "Let's dance" Zum Abschied schenkte er ihr ein Armband: So innig ist die Beziehung zwischen Anna Ermakova und Valentin Lusin

von Gerrit-Freya Klebe Anna Ermakova und Valentin Lusin trainierten drei Monate das Tanzen. Doch nicht nur das. Im Finale von "Let's dance" konnten die Zuschauer sehen, wie innig ihre Beziehung auch abseits des Tanzparketts geworden ist.

Dass Anna Ermakova "Dancingstar 2023" geworden ist, liegt nicht nur an ihrem Talent, sondern auch an ihrem Partner: Profitänzer Valentin Lusin führte die 23-Jährige ins Finale.

Während der Final-Show wurde ein ums andere Mal klar, wie verbunden die beiden sind. Während etwa kurz vor Annas letztem Tanz ihre Mama Angela Ermakova ihr das "Beste vom Besten vom Besten" wünschte, war Anna sichtlich gerührt – und der 36-jährige Lusin streichelte ihr kurz zur Beruhigung über die Wange, wie in einem Kameraschwenk zu sehen war.

Auch im Einspieler war ihre enge Verbindung deutlich zu sehen: "Ich bin ein bisschen traurig", sagt Ermakova an ihrem letzten gemeinsamen Trainingstag. "Das war so eine schöne Zeit", entgegnet Lusin. Doch dann zaubert er etwas aus seiner Hosentasche hervor: "Ich hab was für dich", sagt er und strahlt. "Eine Kleinigkeit, ein ganz kleines Geschenk."

Anna Ermakova: Tanzpartner Valentin Lusin hat ihr ein Armband überreicht

Es sei, "damit sie die schöne Zeit nie vergesse und immer an sie denke": Ein – wie es aussieht – selbst gemachtes Armband. "Team Curly Fries", auf jeder der weißen Perlen steht ein schwarzer Buchstabe.

"Ich habe jedenfalls einen Freund gefunden", sagt Lusin. Ermakova ist gerührt. In den letzten drei Monaten haben die beiden fast täglich trainiert, Anna hat von Valentin nicht nur das Tanzen gelernt, sondern auch die deutsche Sprache. In hektischen oder schwierigen Momenten haben sich die beiden auch mal auf Englisch und Russisch verständigt.

Auch im Finale wechselte Anna zwischen Deutsch und Englisch, wenn sie von den Emotionen überwältigt wurde. Und beim vielen Lob der Jury war sie das nicht nur ein Mal. Für jeden ihrer drei Tänze erhielt sie Bestpunktzahl von jeweils 30 Punkten, für ihren Tango genauso wie für ihren langsamen Walzer, was dem Tanzpaar Platz eins in der Jurywertung sicherte.

Als Alice im Wunderland Anna Ermakova wird zur Königin von "Let's Dance" – ihre Performance in Bildern 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter Mit viel Leidenschaft und Körperspannung eröffneten Anna Ermakova und ihr Tanzpartner Valentin Lusin das Finale von "Let's Dance". Mehr

Im dritten und letzten Auftritt, dem Freestyle-Tanz, interpretierten sie "Alice im Wunderland". Anna Ermakova trug das blaue Alice-Kleid mit der weißen Schürze, Lusin hatte sich als verrückter Hutmacher verkleidet.

Um kurz nach Mitternacht wurde dann die Entscheidung verkündet, Moderator Daniel Hartwich sagte: "Dieses Land mag dich sehr, Anna". Die entgegnete: "Let's Dance war eine unvergessliche Reise für mich und ich habe so viele Freunde gefunden. "Und dann kann sie es gar nicht fassen, als der Pokal mit der Disco-Kugel wirklich für sie sein soll.

Wenn es zurück in ihre Heimat London geht, wird sie also nicht nur das Armband an "Let's dance" erinnern.