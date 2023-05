von Gerrit-Freya Klebe In der Serie "Citadel" wurde ein Witz über Prinzessin Kate gemacht. Doch der geht nun nach hinten los. Royal-Experten sind entsetzt.

"Citadel" ist eigentlich eine Agenten-Serie auf Prime Video, in der es um den unabhängigen Geheimdienst "Citadel" geht. Doch in einer Szene kommt auch Prinzessin Kate vor: Der Boss einer Verbrecherbande sagt nämlich, der Einbruch in ein gut gesichertes Büro sei wie "zwischen die Beine der Herzogin von Cambridge zu gelangen". Das berichtet die englische "Sun".

Im Interview mit der Zeitung zeigte sich Royal-Experte Richard Fitzsimmons entsetzt: "Es ist absolut verrückt, dass sich jemand zu solch obszönen Kommentaren hinreißen lässt. Es ist sogar ganz ungewöhnlich."

Besonders pikant: In der weiblichen Hauptrolle ist Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas zu sehen. Und die ist eine gute Freundin von Herzogin Meghan. Kate und ihrer Schwägerin wird nachgesagt, dass sie ein schlechtes Verhältnis zueinander haben.

Obszöner Witz über Prinzessin Kate spaltet die Gemüter

Auch zu dieser besonderen Beziehung bezieht Fitzsimmons Stellung: "Ich finde es schockierend. Wir wissen, dass Priyanka Chopra eine Unterstützerin Meghans ist. Amazon muss erklären, was die Beleidigung von echten Menschen, von Mitgliedern der königlichen Familie, in dieser Serie zu suchen hat."

"Citadel" ist eines der Vorzeige-Projekte von Amazons Streamingdienst Prime Video. Laut dem Schweizer Portal "Nau" ist es die "zweitteuerste Serie aller Zeiten", die bisher für Prime Video produziert wurde – direkt nach "Ringe der Macht", die als bislang teuerste gilt.

Im stern-Interview zeigte sich die 40-jährige Priyanka Chopra Jonas von der Serie begeistert. "Tatsächlich erhielt ich zum ersten Mal in meiner Karriere die gleiche Gage wie meine männlichen Kollegen. Es hat mich geärgert, dass ich früher für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt wurde", sagte sie.

"Citadel" sei eines der wenigen Konzepte, das global und sehr divers angelegt sei, findet Chopra Jonas. Neben der Hauptserie soll es noch weitere Ableger geben, die in unterschiedlichen Ländern gedreht und in der jeweiligen Landessprache gesprochen werden, etwa eine Variante aus Indien und eine aus Italien. Wann diese erscheinen sollen, ist noch nicht bekannt.

Quellen: "The Sun", "Nau"