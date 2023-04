Arved Fuchs wurde durch seine zahlreichen Expeditionen bekannt. Am 26. April feiert er seinen 70. Geburtstag

Polarforscher Arved Fuchs: "Ich kann und will nicht mehr mit einem Schlitten quer durch die Antarktis laufen"

von Rüdiger Braun Der Abenteurer und Polarforscher Arved Fuchs hat vieles erlebt und überlebt. Nun wird er 70. Wie verändert das Älterwerden seine Expeditionen?

Herr Fuchs, bremst Sie das Alter bei Ihren Unternehmungen?

Wenn man 70 wird, ist man natürlich nicht so fit wie mit 30. Außerdem interessieren mich heute andere Dinge als vor 40 Jahren. Ich kann und will nicht mehr mit einem Schlitten quer durch die Antarktis laufen. Aber ich kann sinnvolle Projekte machen, ich suche dabei die Zusammenarbeit mit Forschern. Die Expeditionen früher waren vor allem Extremsport, heute geht es mir um Klimawandel und Umweltschutz, um die Veränderungen in den Ozeanen.