von Samira Debbeler Flüstern, Klopfen, Tappen: Das Geräusch dieser und anderer Aktivitäten löst bei einigen Menschen Entspannungsgefühle aus. In Videos sitzen sogenannte ASMR-Influencer vor Mikrofonen und sorgen für den wolhtuenden Sound. Zuschauer feiern es. Der stern erklärt, was dahinter steckt, worauf Influencer beim Dreh achten müssen und sprach mit einer Psychologin über den Social Media Trend.

Eine junge Frau hält ein Holzherz in der Hand und tappt rund eine Minute lang darauf herum. Das Geräusch erinnert an Regenprasseln. Wenn sie redet, flüstert sie. Sie buchstabiert die Aufschrift des Herzes "S-w-e-e-t o-n y-o-u". Es ist das 30-minütige YouTube-Video "ASMR Valentine's Day Triggers" der Influencerin ASMR Darling, auch bekannt als Taylor Darling. Sie flüstert immer und immer wieder ins Mikrofon, schnappt sich Gegenstände, erzeugt damit Geräusche. Was zunächst skurril klingt, ist ein echter Trend in sozialen Medien. Aber warum?

ASMR steht für "Autonome Sensory Meridian Response" – übersetzt: autonome sensorische Meridianreaktion. Genau, das versteht immer noch keiner! Deswegen kursieren im deutschen Sprachraum Übersetzungen wie "Kopf-Kribbeln" oder "Kopf-Orgasmus". Die Begriffe beziehen sich auf ein Phänomen, bei dem ein angenehmes Kribbeln oder Prickeln auf der Haut und im Kopf ausgelöst wird. Dies kann durch bestimmte audiovisuelle Stimuli wie Stimmen, Geräusche oder Berührungen hervorgerufen werden. Mit diesem Phänomen feiern Influencer seit Jahren Erfolge.

ASMR Mikrofon nimmt Geräusche auf, Prozess wird gefilmt

ASMR-Videos sind in der Regel auf YouTube, TikTok, Instagram & Co. verfügbar und zeigen eine Person, die bestimmte Trigger ausführt, um die Reaktion bei den Zuschauern auszulösen. Und das kann YouTuberin ASMR Darling offenbar ziemlich gut. Mit über 2,5 Millionen Abonnenten gehört sie zu den bekanntesten ASMR-Künstlern. Sie begann im Jahr 2014 damit, ASMR-Videos zu produzieren, und hat seitdem eine große Anhängerschaft aufgebaut. Auch die Hamburger Psychologin Christine Geschke ist überzeugt.

Affiliate Link ChromLives Mikrofonabdeckung, pelzige Windschutzscheiben-Schaumabdeckung Kompatibel mit Blue Yeti, Yeti Pro-Kondensator (Furry & Foam Combo 2Pack) Jetzt shoppen 14,99 €

"Ich kannte das Phänomen nicht und bin bei Instagram darauf gestoßen. Mir ist dann aufgefallen, dass ich die Videos unglaublich mochte", sagt Geschke im Gespräch mit dem stern. "Ich habe das als ganz neue Erfahrung aufgenommen und fand das richtig klasse“.

Dipl.-Psychologin Christine Geschke ist Beraterin und Therapeutin in Hamburg © privat

Geschke ist Beraterin und Therapeutin in Hamburg. Sie studierte Psychologie und Neurologie. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Klinischen Psychologie und Kognitiven Neurowissenschaften. Die Therapeutin mit eigener Praxis in Hamburg-Eppendorf weiß, wie Menschen Signale aus der Umwelt wahrnehmen und weiterverarbeiten.

"Bei den ASMR-Videos geht es nur um zwei Sinnesmodalitäten, zum einen das Visuelle und zum anderen das Auditive. Es werden nur zwei Sinnesreize erlebt, also muss man sich auch nur auf zwei konzentrieren", so Geschke. "Bei vielen entsteht dann ein Kribbeln im hinteren Kopfhautbereich und das überträgt sich dann über den Nacken und Rücken auf den ganzen Körper“, so die Psychologin. ASMR-Videos seien mit Meditation zu vergleichen – die Konzentration beschränke sich wie beim Meditieren auf ein oder zwei Sinne. Im Fall von ASMR: Sehen und Hören. Wenn Sie selbst ASMR-Videos aufnehmen möchten, sollten Sie eines besonders beachten.

ASMR Mikrofon – darauf sollten Sie beim Aufnehmen achten

Das wichtigste Gadget für die Aufnahme von ASMR-Videos ist ein gutes Mikrofon. Die Qualität hängt von mehreren Faktoren ab, die sich auf die Empfindlichkeit, die Richtcharakteristik, den Frequenzgang, das Rauschabstandverhältnis, die Verzerrungsarmut und die Konstruktion beziehen. Ein gutes Mikrofon sollte in all diesen Bereichen eine hohe Leistung bieten, um eine qualitativ hochwertige Aufnahme zu gewährleisten.

Affiliate Link -22% USB–Kondensatormikrofon für PC, PS4 und Mac Jetzt shoppen 139,99 € 179,99 €

Diese Kriterien machen ein ASMR-Video besonders angenehm:

Die Tonqualität ist der wichtigste Aspekt von ASMR. Das Audio wird in hoher Qualität mit einem Mikrofon

Die Beleuchtung

ASMR-Videos verwenden oft bestimmte Requisiten, wie zum Beispiel Pinsel oder Federn.

Affiliate Link Philips Hue White & Col. Amb. LED Tischleuchte Jetzt shoppen 59,99 €

Im Jahr 2022 wurde im "Journal of Research in Personality" eine Studie zu ASMR veröffentlicht. Britische Forscher fanden heraus, dass Menschen, die für ASMR empfänglich sind, auch innere und äußere Signale ihres Körpers besser wahrnehmen können. Die Ergebnisse zeigen, dass niemand alle fünf Sinne – Hören, Sehen, Riechen, Schmecken und Fühlen – gleich wahrnimmt. Einige reagieren empfindlicher auf Gerüche, andere auf Berührungen, wieder andere auf visuelle Reize und, und, und. Die als angenehm wahrgenommenen Reaktionen auf ASMR-Trigger können laut Hamburger Psychologin Christine Geschke einige positive Effekte haben.

Diese positiven Effekte hat ASMR auf die Psyche

"ASMR kann dabei helfen, besser einzuschlafen, Schlafstörungen zu reduzieren, Depressionen zu lindern. Manchen hilft es auch bei Panikattacken. Auf jeden Fall senkt es die Herzfrequenz“, sagt Geschke. Bisherige Erfahrungen hätten gezeigt, dass ASMR bei psychischen Erkrankungen hilfreich sein könne. Die Methode sei jedoch noch sehr unerforscht. Geschke hat aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in der kognitiven Psychologie eine ernüchternde Vermutung in Bezug auf langfristige Effekte von ASMR: "Es besteht die Gefahr einer sogenannten Habituation, also ein Gewöhnungseffekt. Jetzt wird ASMR noch neu und spannend vom Gehirn wahrgenommen, irgendwann könnte der positive Effekt jedoch schwinden", sagt Geschke.

Quellen: "Journal of Research in Personality", "YouTube"

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.