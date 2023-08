Freundlich, überrascht, ernst, konzentriert: Eine Augenbraue verrät viel über die Emotionen eines Menschen. Eine gut geformte Braue kann gar sympathisch auf unser Gegenüber wirken. Doch was bedeutet gut geformt? Der stern zeigt, worauf Sie achten müssen.

Stellen Sie sich vor, Menschen hätten keine Augenbrauen: Andauernd würden Schweiß, Staub, Schmutz und andere Fremdkörper ins Auge gelangen. Neben der schützenden Funktion fiele es zudem schwerer unsere Gegenüber zu deuten. Denn Augenbrauen tragen einen wesentlichen Teil zur Mimik bei. Durch ihre Bewegung und Form wird kommuniziert. Gefühle wie Überraschung, Ärger, Freude oder Verwirrung kommen zum Ausdruck. Außerdem können gut geformte Augenbrauen das Gesicht harmonischer erscheinen lassen. Im folgenden Artikel erfahren Sie, wie Sie diese Harmonie erzeugen können.

Diese Augenbrauenform liegt aktuell im Trend

Die Grundlage für jede gelungene Augenbrauenform ist die Wahl des passenden Stils. In den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts setzten modebewusste Frauen auf schmale, stark geschwungene Augenbrauen. Der Look wurde oft mit dunklen Augenbrauenstiften überzeichnet. Mittlerweile sind dickere, natürlichere Brauen angesagt. Die wohl bekannteste Trendsetterin für buschige Augenbrauen ist Model Cara Delevingne. Doch wer nun denkt, man könne die Haare über den Augen einfach wild wachsen lassen, irrt sich. Für gepflegte, ausdrucksstarke Augenbrauen kommen die meisten Menschen nicht drum herum, ein paar Härchen zu entfernen. Hier ist eine Anleitung:

Betrachten Sie zunächst Ihre Brauenform im Spiegel. Achten Sie auf den natürlichen Bogen und die Länge der Brauen. Kämmen Sie die Härchen mit einer Augenbrauenbürste nach oben. Halten Sie einen dünnen Stift senkrecht an die äußere Nasenwurzel und lassen Sie ihn durch den inneren Augenwinkel laufen. Dieser Punkt markiert den Anfang der Braue. Um den Bogen zu bestimmen, halten Sie den Stift senkrecht an die äußere Nasenwurzel und führen Sie ihn diagonal über die Pupille. Der Punkt, an dem der Stift die Brauen kreuzt, markiert den höchsten Punkt des Bogens. Legen Sie den Stift von der äußeren Nasenwurzel diagonal über den äußeren Augenwinkel. Der Punkt, an dem der Stift die Braue kreuzt, markiert das Ende der Braue. Und dann geht es ans Zupfen.

Augenbrauen formen: Diese Utensilien benötigen Sie

Investieren Sie in eine hochwertige Pinzette, um mit minimaler Schmerzempfindung zu zupfen. Es gilt: Alle überschüssigen Haare sollten unterhalb und oberhalb der gewünschten Brauenform entfernt werden. Achten Sie darauf, die Haare in Wuchsrichtung zu zupfen, um Hautirritationen zu vermeiden. Wer es sich zutraut, kann auch mit Wachs arbeiten. Tragen Sie die heiße Flüssigkeit rund um die Braue auf und achten Sie darauf, alle überschüssigen Haare zu erwischen. Ziehen Sie das Wachs dann ruckartig vom Gesicht. Noch einfacher sind fertige Kaltwachsstreifen. Allerdings lässt es sich damit nicht so präzise vorgehen wie mit der flüssigen Variante. Enthaarung mit Wachs hat den Vorteil, schnelle und besonders saubere Ergebnisse zu erzielen. Anschließend geht es ans Styling der Braue.

Verwenden Sie ein transparentes Augenbrauengel, um die Haare an Ort und Stelle zu halten und das Ergebnis zu fixieren. Um ihnen mehr Definition zu verleihen, verwenden Sie ein Augenbrauenpuder oder ein farbiges Gel, um leichte Lücken zu füllen und die Brauen zu betonen. Achten Sie darauf, dass die Farbe gut zu Ihrer natürlichen Haarfarbe passt. Ansonsten sehen die Brauen schnell aus wie dunkle Balken. Ein dünner Augenbrauenstift erzielt besonders natürliche Ergebnisse. Durch die schmale Miene lassen sich feine Striche nachzeichnen, die wie echte Härchen aussehen.

So pflegen Sie Ihre Augenbrauen

Gepflegte Brauen bedeuten nicht nur Formgebung, sondern auch Pflege. Verwenden Sie gelegentlich Augenbrauenöl oder -serum, um das Wachstum der Haare zu unterstützen. Seren enthalten oft Wirkstoffe wie Biotin, Peptide, Vitamin E, Panthenol und Pflanzenextrakte, die die Durchblutung der Haarfollikel verbessern und das Wachstum der Brauenhaare anregen können. Nach einigen Wochen des Auftragens werden Lücken gefüllt und die Braue wird breiter und buschiger.

Denken Sie daran, dass Augenbrauen ein markantes Merkmal Ihres Gesichts sind. Die Form sollte zu Ihrem Gesicht passen. Wenn Sie unsicher sind, können Sie sich an einen professionellen Augenbrauenstylisten wenden, um die perfekte Form für Ihr Gesicht zu finden.

