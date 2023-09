Beim Zupfen der Augenbrauen sollte man vorsichtig vorgehen. Der stern zeigt, was es zu beachten gibt

In Form bringen Augenbrauen zupfen: So bringen Sie den richtigen Schwung rein

Augenbrauen sind ein markantes Merkmal und betonen die Gesichtsform. Beim Zupfen sollte man also vorsichtig vorgehen. Sind nur ein paar Härchen zu viel entfernt, wirkt die Braue unharmonisch. Der stern zeigt, wie man richtig zupft.

In den letzten Jahrzehnten gab es etliche Augenbrauentrends. Von dünn oder nachgezeichnet bis hin zu voll und buschig. Aktuell gilt das Motto: Mehr ist mehr. Sie sollten beim Zupfen also nicht zu viele Härchen entfernen. In diesem Artikel wirft der stern einen genaueren Blick auf das Augenbrauenzupfen und seine Bedeutung für den Rest des Gesichts.

Augenbrauen zupfen: Ein uralter Trend

Das Zupfen der Augenbrauen ist keine neuzeitliche Erscheinung. Wie das Magazin "National Geographic" berichtete, entdeckten Forschende in England zahlreiche Pinzetten, die in der römischen Antike zur Entfernung von Haaren verwendet wurden. In verschiedenen Kulturen hatte das Augenbrauenzupfen unterschiedliche Bedeutungen, von der sozialen Zugehörigkeit bis zur religiösen Symbolik.

Im Laufe der Zeit änderten sich die Trends im Augenbrauenstyling erheblich. Von den dünnen, eleganten Linien der 1920er Jahre bis zu den vollen und buschigen Brauen der 2010er Jahre spiegelt die Geschichte des Augenbrauenzupfens auch die sich wandelnden Schönheitsideale der Gesellschaft wider.

Die Bedeutung von Augenbrauen

Augenbrauen dienen nicht nur dem ästhetischen Zweck, sondern erfüllen auch wichtige funktionelle Aufgaben. Sie schützen die Augen vor Schweiß und Schmutz und helfen, Emotionen auszudrücken. Dicke, volle Brauen werden oft mit Jugend und Gesundheit in Verbindung gebracht, während dünne Brauen als eleganter angesehen werden.

Es gibt verschiedene Methoden, um Augenbrauen zu zupfen. Die traditionelle Methode ist die Verwendung einer Pinzette, während modernere Ansätze Wachs oder Fadentechniken nutzen. Welche Methode auch immer gewählt wird, Präzision und Geduld sind entscheidend, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.

Augenbrauen zupfen: Hier ist Vorsicht geboten

Von auffälligen, gefärbten Brauen bis zu kunstvollen Mustern – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Obwohl das Augenbrauenzupfen viele Vorteile bietet, birgt es auch einige Risiken. Zu häufiges oder unsachgemäßes Zupfen kann zu überzupften Brauen führen, die schwer wieder nachwachsen. Darüber hinaus besteht das Risiko von Hautreizungen und eingewachsenen Haaren. Zu häufiges Zupfen kann zu dünneren Augenbrauen führen, da die Haarfollikel geschädigt werden. Ein Serum kann beim verpatzten Zupfen Abhilfe schaffen.

Außerdem sollte man zwischen den Augenbrauen nicht zu viele Härchen entnehmen. Wenn die Augenbrauen zu weit auseinandergezupft werden, kann dies das Gesicht breiter erscheinen lassen, als es ist, und die natürliche Symmetrie stören. Zudem sollte man in geeignete Werkzeuge investieren.

Verwenden Sie hochwertige Pinzetten

Das Verwenden stumpfer oder minderwertiger Pinzetten oder das Wachsen mit ungeeigneten Produkten kann zu Haarbruch, eingewachsenen Haaren oder anderen Hautproblemen führen. Es ist wichtig, die Augenbrauenpflege mit Bedacht durchzuführen und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Beim Kauf einer Pinzette sollte man darauf achten, dass die Spitzen präzise ausgerichtet sind. Außerdem ermöglicht eine kalibrierte Armspannung ein einfaches Greifen und Entfernen von widerspenstigen und kleinen Haaren. Edelstahl-Pinzetten mit beschichteten Oberflächen sind besonders langlebig.

Die Geschichte und die Vielfalt der Techniken zeigen, wie tief die Praxis des Augenbrauenzupfens verwurzelt ist. Egal, ob man sich für dünne oder volle Brauen entscheidet, das Augenbrauenzupfen ermöglicht es uns, unser Gesicht zu gestalten und diesem mehr Ausdruck zu verleihen.

