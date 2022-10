von Gerrit-Freya Klebe Aurora Ramazzotti wird zum ersten Mal Mutter. In den sozialen Medien freuen sich ihre Follower mit ihr und wollen jedes Detail ihrer Schwangerschaft wissen.

Aurora Ramazzotti wird zum ersten Mal Mutter – und macht so ihre Eltern Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti zu Großeltern. Erst kürzlich verriet sie bei einer Gender-Reveal-Party, dass sie und ihr Partner Goffredo Cerza einen kleinen Jungen erwarten. Schließlich war das Konfetti blau, das bei der Veranstaltung versprüht wurde.

Nun teilte Aurora Ramazzotti ein weiteres Bild auf ihrem Instagram-Profil: Sie trägt ein enges, schwarzes Kleid und sitzt auf einer Mauer, im Hintergrund strahlend blauer Himmel. Doch der Fokus liegt auf ihrem Babybauch, der sich inzwischen deutlich unter ihrer Kleidung abzeichnet. Ihre Fans zeigen sich begeistert: "Die Schwangerschaft steht dir so gut" oder "Du siehst fantastisch aus" heißt es etwa unter dem Beitrag.

Aurora Ramazzotti hat inzwischen 2,4 Millionen Follower auf Instagram. Vor Kurzem veranstaltete sie außerdem eine Fragerunde, bei der ihre Follower alle möglichen Fragen einsenden konnten. So beantwortete die Influencerin auch, dass es ihr gut gehe, sie allerdings aktuell großen Hunger habe, wie die österreichische "Kronen-Zeitung" berichtet.

Ihrer Mama Michelle Hunziker hat sie von ihrer Schwangerschaft wohl an einem Morgen erzählt. Und an ein besonderes Detail werden sich die beiden vermutlich noch lange erinnern. Das Schweizer Onlineportal "Blick.ch" zitiert Aurora Ramazzotti: "Meine Mutter und ich trugen an diesem Morgen denselben Schlafanzug".

Michelle Hunziker wird also schon sehr früh Oma werden, je nach Geburtstermin des Babys mit 45 oder 46 Jahren. Doch das war tatsächlich ein Wunsch von ihr, wie sie bereits 2016 in einem Interview verriet. Am liebsten wäre sie sogar mit Tochter Aurora gleichzeitig schwanger gewesen: "Wäre es nicht schön, in zwei bis drei Jahren zusammen schwanger zu sein?", zitierte das "Hamburger Abendblatt" damals Hunziker.

Quellen: "Blick.ch", "Hamburger Abendblatt", "Kronen-Zeitung"