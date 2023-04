© Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via ZUMA / DPA

Aurora Ramazzotti zeigt ihren After Baby Body

von Gerrit-Freya Klebe Aurora Ramazzotti zeigt ihren Körper nur wenige Tage nach der Geburt ihres Sohnes auf Instagram. Und sieht schon fast wieder aus wie vor der Schwangerschaft.

Erst vor wenigen Tagen gab Aurora Ramazotti die Geburt ihres Sohnes Cesare bekannt. Bei Instagram teilte sie zwei Bilder, auf einem davon sah man sie mit ihrem Baby und ihrem Partner Goffredo Cerza im Krankenhaus.

Nun postete die 26-Jährige ein Update in ihrer Instagram-Story: "Zehn Tage post partum: Der Körper ist magisch."

Zu sehen ist sie dabei auf einem Spiegelselfie. Ihr neugeborenes Baby hält sie auf dem rechten Arm, es ist in eine blau-weiß-gestreifte Decke gewickelt, in der linken Hand hält sie das Handy.

Aurora Ramazzotti: Sie präsentiert ihren After-Baby-Body

Ramazzotti trägt einen Still-BH und eine tiefsitzende Hose, die dunklen Haare sind offen. Sie scheint sich in Cesares Kinderzimmer zu befinden. An der Wand hinter ihr ist ein geflochtenes Regal angebracht, darauf sitzen verschiedene Kuscheltiere wie etwa ein Teddybär und ein Elefant.

Auffällig ist, dass sich Ramazzottis Bauch schon gut zurückgebildet hat und kaum noch zu erkennen ist, dass sie vor wenigen Tagen noch schwanger war. Das ist es wohl, das sie als "magisch" bezeichnet.

Aurora Ramazzotti teilt intime Einblicke auf Instagram © Instagram/ Aurora Ramazzotti

Mit 46 Jahren ist Ramazottis Mutter, Moderatorin Michelle Hunziker, Oma geworden. Das war tatsächlich ein Wunsch von ihr, wie sie bereits 2016 in einem Interview verriet. Am liebsten wäre sie sogar mit ihrer Tochter gleichzeitig schwanger gewesen: "Wäre es nicht schön, in zwei bis drei Jahren zusammen schwanger zu sein?", zitierte das "Hamburger Abendblatt" damals Hunziker.

Und tatsächlich war die Freude über die Geburt des kleinen Cesare groß: "Neben den Geburten meiner Töchter war heute der schönste Tag meines Lebens", schrieb Hunziker in ihrer Instagram-Story.

Von der Schwangerschaft hatte sie an einem besonderen Morgen erfahren. An ein Detail werden sich die beiden vermutlich noch lange erinnern. Das Schweizer Onlineportal "Blick.ch" zitiert Aurora Ramazzotti: "Meine Mutter und ich trugen an diesem Morgen denselben Schlafanzug".

Quellen: "Hamburger Abendblatt", "Blick.ch", Instagram