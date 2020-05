Langeweile. Isolation. Vereinsamung - diese Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in der Autodisco von Schüttorf kein Thema. Gleichzeitiges Hupen verleiht das lang vermisste Gefühl der Gemeinschaft, so zumindest beschreibt es Veranstalter Holger Bösch: "Die Abende haben gezeigt, das ist dermaßen Partystimmung, die ist manchmal sogar besser, als ein normaler Clubabend wäre. Wahrscheinlich auch, weil die Leute absolut ausgehungert sind irgendwas zu erleben, und dieses Gemeinschaftsgefühl, was man hier dann hat, obwohl man isoliert in seinem Auto zu zweit nur sitzt." Seit fast 32 Jahren betreiben Bösch und sein Bruder den Club Index in Schüttorf. Als der Club zur Eindämmung der Corona-Pandemie von einem Tag auf den anderen geschlossen werden musste, waren sie erst am Boden zerstört, dann eröffneten sie die Autodisco. Statt mit Drinks und Tanzfläche werden die Besucher jetzt mit CO2-Kanonen, Konfetti und Pyroshow versorgt, die Beats der Hauseigenen DJs landen über WLAN direkt im Auto, LED-Leinwände und Lichtshows sorgen für Stimmung: "Weil, Corona geht's halt nicht anders, aber das ist mega-geil, wir haben das überall gesehen, wir haben die Videos gesehen, und wir haben gedacht, ok, besser geht es gar nicht, in der Zeit, deswegen, einfach mal gucken gegangen, aber es ist auf jeden Fall echt geil." "Das ist der erste Discothekbesuch, wo ich meine Schuhe ausziehen kann." "Ja weil, wir gehen jetzt Wochenende feiern und wir brauchen das einfach, so." Auf die Einhaltung der Hygieneauflagen wird genauestens geachtet. Aussteigen und Toilettenbesuch ist nur im Notfall erlaubt, Eintrittskarten werden im Netz verkauft und durch die Fensterscheibe gescannt. Wirtschaftlich rechnen tut sich das Modell noch nicht, sagt Bösch. Auch er hofft auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie.