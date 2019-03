Barbie feiert ihren 60. Geburtstag. 1959 wurde sie erstmals auf einer New Yorker Spielzeugmesse präsentiert und seither ist für sie viel passiert. 1961 wurde ihr Ken zur Seite gestellt, 1965 flog sie auf den Mond. Aus Sicht von Lisa McKnight, die weltweit die Barbie Abteilung von Mattel leitet, ist Barbie eine Marke, die Mädchen stärken und sie dazu inspirieren soll, sich ihr zukünftiges ich vorzustellen. "Barbie hatte in den letzten sechzig Jahren über 200 Berufe, und viele davon waren Berufe, in denen Frauen normalerweise unterrepräsentiert sind." In Manhatten kann man zu Barbies Geburtstag das Dreamhouse besuchen, und sich das Barbie-Angebot ansehen, das aus Sicht von Barbies Hersteller Mattel die größte Vielfalt in der Puppenwelt darstellt. Im Rahmen von Mattels Kampagne "Shero" bei der Vorbilder für junge Mädchen geschaffen werden sollen, wurde eine Puppe mit dem Aussehen von Yara Shahidi vorgestellt. Die US-Amerikanische Schauspielerin, Tochter eines Iranisch-Amerikanischen Vaters und einer Afro-Amerikanischen Mutter, sagte bei der Präsentation der Puppe am Weltfrauentag: "Wir wollen Mädchen damit zeigen, dass ihre Träume, das Leute wie wir erreichbar sind." Junge Mädchen sollen früh lernen, dass sie für ihren Lebensweg aus einer großen Fülle an Möglichkeiten wählen können, so Shahidi. Das nicht unumstrittene Schönheitsbild, das die Puppe repräsentiert, war wohl für mehrere Generationen weltweit prägend.