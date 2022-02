Barfußschuhe im Winter? Das klingt schräg, ist aber gesund. Warum die Minimalschuhe Ihre Füße auch bei Kälte kräftigen können, erfahren Sie in diesem Artikel.

Barfuß im Winter: Was können Minimalschuhe an kalten Tagen?

Sich auf nackten Füßen durch die Welt zu bewegen, ist gesund. Nur im Alltag häufig sehr unpraktisch und unter Umständen schmerzhaft. Barfußschuhe gewähren unseren Füßen die Freiheit, die sie brauchen. Doch halten sie im Winter auch warm? 5 Modelle für kalte Tage im Überblick.

"Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts?", fragte der legendäre und unvergessene Harald Juhnke vor mehr als drei Jahrzehnten in einem seiner Lieder. Juhnke, die Älteren unter uns werden sich erinnern, war alles andere als ein Leisetreter. Aber das ist eine andere Geschichte. Eine echte Erfolgsgeschichte haben sogenannte Barfuß- oder auch Minimalschuhe in den vergangenen Jahren geschrieben. Die Idee hinter den minimalistischen Tretern ist so einfach wie genial. Weil jeder Mensch barfuß geboren wird, ist das Laufen auf nackten Sohlen die natürlichste (und gesündeste) aller Fortbewegungsarten. Und genau dieser simplen Idee bedienten sich die Entwickler von Barfußschuhen. Entscheidendes Merkmal und wichtigster Unterschied zum gewöhnlichen Sneaker, Lack- oder Wanderschuh: die flexible Sohle. Und wer jetzt sprichwörtlich und gedanklich kalte Füße bekommt, sollte weiterlesen. Denn beides ist unbegründet.

Fünf Barfußschuhe für jeden Anlass

1. Der Sportliche

Leguano ist einer der Pioniere unter den Herstellern von Minimalschuhen. Klar, dass in der Manufaktur im rheinland-pfälzischen Buchholz auch spezielle Modelle für kalte Tage gefertigt werden. Gleich in vier Farbkombinationen kommt die Winterversion aus der Aktiv-Reihe. Die gewohnt flexible und rutschfeste Lifolit-Sohle soll für perfektes Barfußgefühl sorgen. Gefüttert ist der Aktiv Winter mit 100 Prozent Wolle. Kalte Füßchen sind also nahezu ausgeschlossen. Das Mesh-Obermaterial macht diesen sportlichen Barfuß-Schnürschlappen zu einem schicken Alltagsbegleiter. Für moderat profilierte Wanderungen ist dieser Schuh ebenfalls geeignet. Egal wo er zum Einsatz kommt, die Träger trainieren und kräftigen ihre Fußmuskulatur und beugen Rückenproblemen vor. Hier gibt's den Leguano Aktiv Winter.

Tipp: An sehr kalten Tagen leichte Merino-Wollsocken in die Schuhe ziehen.

Die Eckdaten

Sohle: 8 mm (inkl. Noppen)

Obermaterial: Mesh (Polyester)

Innenfutter: 100 % Wolle (kein Merino)

Gewicht pro Schuh: ca. 240 g

2. Der Elegante (Lederstrumpf)

Auf den ersten Blick könnte man glatt denken, der Gobi II von Vivobarefoot sei ein gewöhnlicher halbhoher Schnürschuh aus Leder. Schlank und elegant kommt er daher. Schaut man sich die Sohle etwas genauer an, wird schnell klar, dass es sich auch hier um einen Barfußschuh handeln muss. Gerade einmal drei Millimeter dick ist die genoppte Casual-Sohle. Für warme Füße und ein angenehmes Klima im Schuh sorgen das Leder (laut Hersteller von wild in Afrika lebenden Tieren) und eine ebenfalls drei Millimeter starke und herausnehmbare Korksohle. Der Schuh passt sowohl zu lässigen Jeans als auch zum Anzug oder einem anderen Business-Look. Hier ist der Gobi II von Vivobarefoot erhältlich.

Die Eckdaten

Sohle: 3 mm (plus 3 mm Innensohle)

Obermaterial: Pittard-Leder

Innenmaterial: Leder

Gewicht pro Schuh: 292 g (Größe 42)

3. Der Zehenschmeichler

Kommen wir zum einzigen echten Zehenschuh in dieser kleinen Übersicht. Vor allem Trekking-Fans dürfte Vibram schon häufiger untergekommen sein. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Vibram ist einer der führenden Sohlenhersteller, der sich auf Trekking, Klettern und Outdoorsport im Allgemeinen spezialisiert hat. Genauer gesagt auf die Schuhe, die dabei getragen werden. Und noch genauer auf das, was unter den Schuhen für Grip sorgen soll. Vibram produziert Gummisohlen. Neben dem Kerngeschäft haben sich die Italiener vor einigen Jahren auch dem Thema Barfußschuh angenommen. Besonders beliebt sind die Modelle aus der FiveFingers-Serie, die streng genommen FiveToes-Serie heißen müsste. Im Gegensatz zu vielen anderen Barfußschuhen bekommt hier jede Zehe ihre eigene Box, was das Barfußgefühl sogar noch etwas greifbarer und realistischer macht. Optisch mag der Vibram FiveFingers Trek Ascent gewöhnungsbedürftig sein, dafür ist er für die häufig vernachlässigten Sehnen, Muskeln und Bänder im Fuß eine echte Herausforderung. Wer die Schuhe regelmäßig trägt, hat gute Chancen, Fehlstellungen und damit auch die Haltung des gesamten Körpers dauerhaft zu korrigieren.

Tipp: Wer zu kalten Füßen neigt, schlüpft vor allem an kühleren Tagen auch hier besser mit Socken in den Barfußschuh. Wichtig: Es müssen natürlich Zehensocken sein.

Die Eckdaten

Innensohle: 4 mm (PVC/Wolle)

Obermaterial: Cordura Nylon

Innenmaterial: Wolle

Gewicht pro Schuh: 175 g

4. Der Hybrid

Bei Barfußschuhen ist es ein bisschen wie mit Autoreifen. Da gibt es die perfekten Schlappen für den Sommer. Von Oktober bis Ostern ziehen einen Satz Winterreifen auf. Wer darauf keine Lust hat, legt sich direkt Ganzjahresreifen zu. Eine Art Hybrid also. Womit wir beim Sole Runner Transition Vario 3 wären. Denn dieser Barfußschuhe soll seine Träger sicher und gesund durch alle vier Jahreszeiten begleiten. Dafür wurde er mit einem herausnehmbaren Wärmeflies (Viskose und Polyester) ausgerüstet. Die einzelnen Elemente können je nach Kälteempfinden in einer kleinen Tasche im Schaft platziert und wieder herausgenommen werden. Das Mesh soll wasserabweisend (nicht wasserdicht) sein, was den Schuh auch für Winterwanderungen attraktiv macht. Dennoch empfiehlt der Hersteller für längere Touren bei Nässe oder Schnee zusätzlich wasserdichte Socken, wie dieses Modell von Sealskinz.

Die Eckdaten

Sohle: 6 mm (plus herausnehmbare Einlegesohle)

Obermaterial: Mesh

Innenfutter: Kunstfaser

Gewicht pro Schuh: 230 g (Größe 41)

5. Der für die Kleinsten

Füße von Kindern und Heranwachsenden brauchen viel Zeit, sich zu entwickeln. Das funktioniert nur, wenn man den kleinen (und später größeren) Füßen Platz und Freiheiten einräumt. Nur so können sich Knochenstruktur, Sehnen und Nervenenden perfekt aufeinander abstimmen und harmonieren. 26 Knochen, 33 Gelenke und mehr als 100 Sehnen, Muskeln und Bändern wollen in Einklang gebracht werden. Eine echte Herausforderung. Kinder-Barfußschuhe sind vor allem im Zehenbereich sehr großzügig geschnitten. Nur so können die kleinen Zehen beim Gehen und Laufen frei bewegt werden. Und weil Pfützen schon die Allerkleinsten magisch anziehen, sollten Barfußschuhe für Kinder unbedingt wasserdicht oder zumindest wasserabweisend sein. Die Froddo Barefoot Stiefeletten haben einen hohen Schaft, der dafür sorgt, dass die Kinder noch stabiler und sicherer im Schuh stehen. Durch die dünne und flexible Gummisohle sollen die Kleinen die Struktur des Bodens erfühlen.

Die Eckdaten

Sohle: Naturkautschuk

Obermaterial: Leder

Innenmaterial: Wolle

Gewicht pro Schuh: -

