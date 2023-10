von Cathrin Wissmann Bastian Schweinsteiger schreibt im stern über seinen Modemoment, den Weg zu seinem Style und darüber, was ihm in seinem Kleiderschrank besonders heilig ist.

Als Fußballer war es ein Privileg, vor einem Millionenpublikum zu spielen. Ich dachte immer: So müssen sich Musiker fühlen, wenn sie auf einer großen Bühne stehen. Die Augen sind auf dich gerichtet, die Leute beobachten, was du tust und was du trägst. Nur sind die Möglichkeiten, mit Mode herauszustechen, für Fußballer begrenzt. Meist geht es um ausgefallene Haarschnitte, knallige Schuhe – und natürlich um Tattoos. Diesen Trend etablierte einst David Beckham unter Fußballern. Ich kenne Spieler, die ihr Leben in Bildern auf der Haut tragen. Tattoos reizten mich nie. Ich war einer der wenigen Spieler ohne Tätowierungen.