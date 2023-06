In diesem Jahr feiern stylishe Bauchtaschen ihr großes Comeback

von Anna Scheibe Viele Trends spalten die Gemüter, so auch die Bauchtasche. Seit den 80er Jahren wird das Modeaccessoire gleichermaßen verehrt wie verachtet. Und bis heute erfindet sich die Hipbag immer wieder neu. Wir stellen Ihnen sechs beliebte Trends für 2023 vor.

Ein Trend, der viele Namen trägt: Ob Bauchtasche oder Hipbag, Gürteltasche oder Belt Bag – gemeint ist eigentlich immer das gleiche. Eine kleine Tasche, die über verstellbare Riemen verfügt. Und meistens auch noch eine Art Schnalle besitzt. Dadurch ist sie vielseitig einsetzbar und kann sowohl um den Bauch herum getragen werden als auch über der Schulter oder auf dem Rücken. Dadurch ist sie ein beliebtes wie universal einsetzbares Accessoire unter allen Altersklassen und Geschlechtern. Aber welche Styles sind in diesem Jahr besonders angesagt? Wir zeigen Ihnen sechs angesagte Bauchtaschen-Trends 2023.

1. Stofftaschen

Affiliate Link Johnny Urban Unisex - 'Hip Bag Bauchtasche Jetzt shoppen 29,95 €

Stoffe aus weichen Materialien wie Baumwolle oder Polyester haben den Vorteil, dass sie flexibel und biegsam sind. Da ist es kaum verwunderlich, warum so viele Bauchtaschen aus dünnen Stoffen gefertigt werden. Vorzugsweise in schlichten Farben wie Grau, Grün, Blau, Rosa oder Rot.

2. Kroko-Muster

Affiliate Link Liebeskind Berlin Henkeltasche Gürteltasche mit Kroko-Optik Jetzt shoppen 149,90 €

In diesem Jahr feiert der Kroko-Look sein Comeback – auch er findet sich in den Bauchtaschen-Trends 2023 wieder. Das tierische Muster macht sich besonders gut auf einer Gürteltasche aus Kunstleder oder echtem Leder, die nicht nur um die Hüfte getragen werden kann, sondern auch auf dem Rücken.

3. Metallic Look

Affiliate Link Fenical Gürteltaschen Pailletten Jetzt shoppen 12,52 €

Schimmernde Oberflächen ziehen alle Blicke auf sich, erst recht, wenn sie eine Bauchtasche zieren. Ob in Silber oder Gold, in Regenbogenfarben oder mit Pailletten besetzt – der Metallic Look liegt 2023 voll im Trend. Abgesehen davon sind die Taschen dadurch äußerst resistent gegen Wasser.

4. Ledertaschen

Affiliate Link The Bridge Gürteltasche Leder Jetzt shoppen 204,95 €

Bauchtaschen aus echtem Leder heben sich preislich deutlich von Stofftaschen ab. Dafür haben sie aber auch – neben dem hochwertigen Material – optisch mehr zu bieten: Neben zusätzlichen Kartenfächern und aufgesetzten Taschen bestechen Modelle wie dieses mit kleinen Applikationen und Reißverschlüssen.

5. Cartoon-Style

Zu den Bauchtaschen-Trends 2022 zählt auch der Cartoon Style, angelehnt an beliebte Zeichentrickserien – wie zum Beispiel die Peanuts. Die comicartigen Designs zieren entweder die gesamte Oberfläche der Hipbag oder aber es sind lediglich einzelne Charaktere (z.B. Snoopy und Charlie Brown) darauf zu sehen.

6. Sporttaschen

Ebenfalls in dieser Serie nicht fehlen dürfen klassische Bauchtaschen, die es seit Jahrzehnten zu kaufen gibt. Die sportlich-schlichten Designs sind bei fast allen Marken gleich: So werden die meisten Modelle einfach und einfarbig gehalten – einziger Blickfang ist das Firmenlogo von Adidas, Vaude oder Eastpak.

