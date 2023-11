Wer sich die Vorweihnachtszeit nicht klassisch mit Schokolade versüßen möchte, kann auch zu einem Beauty-Adventskalender greifen. Wir verraten, welche Modelle 2023 überzeugen.

Ob Kosmetik, Make-up oder Zubehör: Beauty-Adventskalender halten so einiges für Käufer:innen parat – haben meist aber auch einen recht hohen Kaufpreis. Zumindest im Vergleich zu Modellen mit Schokolade. Wir haben uns angesehen, welche Modelle sich 2023 angesichts unterschiedlicher Merkmale besonders lohnen.

Beauty-Adventskalender für Frauen

Die Online-Gutscheincode-Plattform Savoo hat anhand von Google-Suchanfragen untersucht, welche Beauty-Adventskalender unter den meistgesuchten Modellen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Die ersten vier Plätze belegen dabei Modelle von Lookfantastic, Sephora, M. Asam und Glossybox. Viele Kalender sind zwar für Frauen ausgelegt, können aber selbstverständlich auch von Männern genutzt werden.

Adventskalender von Lookfantastic

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis laut der Untersuchung würden Käufer:innen des Beauty-Adventskalenders von Lookfantastic 2023 erhalten. Etwa 510 Euro können sie dabei sparen, wenn man den Einzelverkaufspreis der Produkte zusammenrechnet. Zu finden sind darin beliebte Marken wie MAC, Elemis und Rituals. Er hat zudem ein hohes Suchvolumen bei Kund:innen, wie die Plattform herausfand – und scheint somit besonders beliebt zu sein. Außerdem ist er für einen Kalender aus diesem Segment vergleichsweise günstig: 115 Euro kostet er.

Adventskalender von Glossybox

Vorrangig an Frauen oder Mädchen gerichtet ist auch der Beauty-Adventskalender 2023 von Glossybox. Und auch dieses Modell schneidet im Vergleich von Savoo gut ab, zumindest, was das Preis-Leistung-Verhältnis angeht. Er bietet die größte Ersparnis: Insgesamt 556 Euro sollen Käufer:innen sparen, wenn sie zum Adventskalender statt zu den einzelnen Produkten greifen. Zudem sind hochwertige Marken und beispielsweise ein sechsteiliges Pinselset enthalten – den Kund:innen wird also viel geboten. Und das für knapp 100 Euro Kaufpreis.

Adventskalender von Sephora

Auch der Adventskalender von Sephora schneidet sowohl im Ranking von Savoo als auch bei Kund:innen-Bewertungen gut ab. Er enthält 26 Produkte und es gibt ihn in drei Variationen. Außerdem ist eine große Bandbreite an unterschiedlichen Marken und Produkten enthalten: etwa Drunk Elephant, Make Up For Ever oder Christophe Robin. Und viele davon sind sogar in Originalgröße zu finden. Etwas über fünf Euro kostet ein Produkt im Schnitt im Kalender, der Gesamtpreis beläuft sich auf ca. 150 Euro, der Wert liegt bei etwa 395 Euro. Käufer:innen sollen also etwa 245 Euro sparen.

Adventskalender von Asambeauty

Der Adventskalender von Asambeauty zählt ebenfalls zu den vielfach empfohlenen Modellen mit einer nennenswerten Ersparnis zu den vorhandenen Produkten im Einzelkauf. Kund:innen haben die Wahl zwischen drei Varianten: einem Magic-Finish-Modell, einem klassischen Asambeauty-Modell und einer Premium-Version. In letzterer sind alle Produkte in Originalgröße vorhanden, in den anderen sind manche Überraschungen in Probiergrößen zu finden – sie sind dafür auch etwas günstiger als das Premium-Modell, das etwa 170 Euro kostet.

Beauty-Adventskalender für Männer

Während viele der vorgestellten Beauty-Adventskalender Cremes, Zubehör und dekorative Kosmetik beinhalten, sind Adventkalender, die auf Männer abzielen, eher gefüllt mit Cremes, Rasur-Zubehör oder Beauty-Utensilien wie einem Kamm oder einer Nagelschere. Unter anderem lohnen sich diese Modelle 2023.

Adventskalender von Lookfantastic

Während sich der Vergleichssieger der Plattform Savoo an Frauen richtet, gibt es aber auch noch einen Männer-Beauty-Adventskalender 2023 von Lookfantastic. Er kostet 90 Euro und beinhaltet laut Anbieter Produkte im Gesamtwert von circa 385 Euro. Es sind Überraschungen aus den Bereichen Hair-, Skin- und Bodycare sowie Wellness zu finden, etwa von Rituals oder Bulldog.

Adventskalender von Balea

Beim Onlineriesen Amazon schneidet unter anderem der Beauty-Adventskalender von Balea besonders gut bei den Kunden ab. Er kostet lediglich 40 Euro und soll Produkte im doppelten Wert enthalten. Darunter sind Produkte aus den Bereichen der Skin- und Bodycare.

Adventskalender von Douglas

Aber auch das Beauty-Adventskalender-Modell von Douglas heimste bisher sehr gute Bewertungen bei Amazon ein und scheint bei den Kunden beliebt zu sein. Für knapp 80 Euro Kaufpreis wartet ein Wert von 140 Euro auf die Käufer. Enthalten sind auch hier Beauty-Zubehör, Duschutensilien, ein Duft und mehr.

Übrigens: Der stern hat auch die Adventskalender von Flaconi getestet und verrät, ob sich das Modell für Männer und das Modell für Frauen lohnen.

Beauty-Adventskalender Unisex

Manche Beauty-Adventskalender sind eher darauf ausgelegt, von Frauen genutzt zu werden, andere richten sich eher an die Bedürfnisse von Männern. Dann gibt es aber auch komplett geschlechtsneutrale Adventskalender, die sich an alle Hauttypen und Bedürfnisse richten (sollen).

Adventskalender von Rituals

So etwa der exklusive Beauty-Adventskalender von Rituals. Er kommt als beleuchtetes 3D-Winterdorf daher und ist damit besonders dekorativ. Die kleinen Häuschen sind dabei mit unterschiedlichen Überraschungen gefüllt: Von Skincare und Beauty bis hin zu Wellness-Accessoires sind die Produkte geschlechtsneutral gehalten und für jede:n etwas.

Adventskalender von Junglück

Nicht nur neutral und hochwertig in der Optik, sondern auch ansprechend im Inhalt ist der Junglück-Adventskalender 2023. Die Pflege ist laut Hersteller für jeden Hauttyp, jedes Geschlecht und jedes Alter geeignet. Es werden nur reine Wirk- und Inhaltsstoffe auf überwiegend natürlicher Basis verwendet, zudem ist der Kalender besonders nachhaltig. Der stern hat den Junglück-Adventskalender 2023 ausführlich getestet, den Test lesen Sie hier.

