von Anna Stefanski Er braucht keinen Griff, hat einen flachen Korpus und besitzt Borsten aus Kunststoff, die unterschiedlich lang sind – und genau darin liegt das Erfolgsrezept vom Tangle Teezer begründet: einer Entwirrungsbürste für verknotete Haare.

Rein optisch gesehen erinnert der Tangle Teezer an eine Kopfmassagenbürste, die bereits in den 20er Jahren erfunden wurde, um widerspenstige Haare glattzulegen und die Durchblutung der Kopfhaut anzuregen. Nur wurde die Entwirrungsbürste aus einem anderen Grund erfunden und 2007 auf den Markt gebracht: Ihre flexiblen Borsten sind so biegsam, dass sie beim Durchkämmen der Haare (im nassen wie trocknen Zustand) alle Knoten lösen – und das völlig schmerzfrei, ohne zu ziepen oder das Haar zu beschädigen. Dadurch revolutionierte der Tangle Teezer den Beauty-Markt. Inzwischen gibt es, neben dem Original, verschiedene Modelle für unterschiedliche Bedürfnisse.

Tangle Teezer: "Das Original"

Der Original Tangle Teezer entwirrt nicht nur echte Haare, sondern kann auch zum Entknoten von Extensions und Perücken eingesetzt werden. Möglich wird das durch sein innovatives Borstensystem, das für jeden Haar-Typ geeignet ist. Neben dem schwarzen Klassiker können Sie zwischen verschiedenen Farben wählen – es gibt sogar Tangle Teezer mit Kindermotiven.

Tangle Teezer: "Thick and Curly"

Der Tangle Teezer Thick & Curly wurde für dickes, voluminöses und lockiges Haar entwickelt: Seine doppelt so langen und dickeren Borsten (vier Millimeter zusätzlich) sind so flexibel, dass diese sogar einen Afro entknoten können sollen – ohne das Haar zu beschädigen. Und auch hier spielt es keine Rolle, ob Sie Ihre Haare im nassen oder trockenen Zustand kämmen.

Tangle Teezer: "Compact Styler"

Im Gegensatz zu den anderen Modellen ist der Tangle Teezer Compact Styler etwas kleiner und besitzt einen speziellen Aufsatz, der die Borsten schützen soll – wenn Sie die Bürste beispielsweise in der Handtasche aufbewahren. Dank seiner verbesserten Zahnkonfiguration und seiner Memory-Flex-Technologie entknotet er Ihre Haare binnen Sekunden.

Tangle Teezer: "Wet Detangler"

Wie der Name schon verrät, wurde der Tangle Teezer Wet Detangler speziell für nasses Haar entwickelt: Seine 325 Borsten sind besonders biegsam und sollen dadurch ein schmerzfreies Durchkämmen Ihrer Haare direkt nach dem Duschen ermöglichen. Er besitzt sogar einen ergonomischen Griff, damit Sie die Bürste noch besser in der Hand halten können.

Tangle Teezer: "The Ultimate"

Der Tangle Teezer The Ultimate soll bereits gestyltes Haar perfektionieren. Er besitzt längere Borsten, die noch weichere Spitzen als die anderen Entwirrungsbürsten aufweisen. Dadurch soll er noch besser durch Ihre echten Haare oder auch Extensions gleiten und Frizz vorbeugen können. Sein kurzer Griff gibt Ihnen mehr Sicherheit beim vorsichtigen Entknoten.

So wenden Sie den Tangle Teezer richtig an

Um Ihre Haare zu entwirren und anschließend zu stylen, sind die folgenden drei Schritte empfehlenswert:

Kämmen Sie Ihre Haare sorgfältig mit einem Tangle Teezer, um jegliche Knoten zu beseitigen. Dazu eignen sich diese Modelle am besten: Das Original, der Wet Detangler, Thick & Curly sowie der Compact Styler. Trocknen Sie Ihre Haare mit einer speziellen Föhnbürste Stylen Sie Ihre Haare wie gewohnt: Hier kann The Ultimate zum Einsatz kommen, um Ihren Look zu perfektionieren. Seine langen Borsten und weichen Spitzen sollen für das glänzende Finish beim Styling sorgen.

