Mit nur ein paar Klicks aussehen wie ein Supermodel. Täuschend echte Beautyfilter sind von Instagram und TikTok gar nicht mehr wegzudenken. So gut wie jeder Nutzer hat schon einmal einen benutzt





Doch eine Studie der Universität Utrecht hat bereits 2022 festgestellt, dass Beautyfilter insbesondere auf Frauen einen großen Einfluss haben. Je intensiver Filter verwendet werden, desto wichtiger empfinden Nutzer:innen die vermittelten Schönheitsideale. Damit steigt auch der Druck, diesen zu entsprechen.





Besonders der neue Filter „Bold Glamour“ geht vielen zu weit: Mit so einem Filter kann jeder vermeintlich perfekt aussehen – ganz den modernen Schönheitsidealen entsprechend.

Unsere Reporterinnen Fanny Rudolphs und Katharina Kohler haben die aktuell beliebtesten TikTok-Filter getestet. Sie sind überrascht, wie deutlich die Filter ihre natürlichen Gesichter verändern.





Wie gefährlich der Schönheitsdruck der Filter wirklich ist, zeigt eine Studie der American Medical Association aus dem Jahr 2019: Hier stellten Forscher fest, dass Gesichtsfilter auch Schönheitsoperationen immer beliebter werden lassen. Diese können gefährliche Nebenwirkungen wie Infektionen, Blutungen oder dauerhafte Schädigungen zum Beispiel der Gesichtsnerven mit sich ziehen. Kritiker fordern auch deshalb schon länger zumindest eine Kennzeichnungspflicht für Beautyfilter.

