Inzwischen gehört das Auslandssemester zum Lebenslauf gutbürgerlicher Sprösse, wie ihr 1er BMW zum 18. Geburtstag. Klar, dass die jungen Kosmopoliten ihre kulturellen Erfahrungen mit zurück nach Deutschland bringen. Eine der beliebtesten ist seit ein paar Jahren das Trinkspiel "Beer Pong". Das spielen Zweierteams normalerweise im Garten an einer Tischtennisplatte oder einem Beer-Pong-Tisch. Etwas besser betuchte Trinksportler vereinen dagegen Abkühlung und Spielpaß im heimischen Pool und genau das ermöglichen Beer-Pong-Luftmatratzen.

Faburo XXL Beer Pong Luftmatratze

Im Vergleich zur normalen Luftmatratze bietet die Beer-Pong-Luftmatratze Passungen, in denen die Becher für das Trinkspiel Halt finden. Die sind natürlich im obligatorischen Dreieck angeordnet. Bei etwas höherwertigen Matratzen befindet sich in der Mitte ein Viereck. Da kommt Eis rein, damit das Nachschub-Bier auch lecker kalt bleibt. Vorteilhaft sind auch Becherhalterungen an den Seiten. Die sind für die Reinigungsbecher gedacht. All das vereint die Faburo-XXL-Beer-Pong-Luftmatratze mit 180 Zentimetern (cm) Länge und 80 cm Breite. Achtung: Becher und Tischtennisbälle sind nicht im Lieferumfang enthalten.

RedCupShop Beer Pong Pool Luftmatratze

Auf das Wesentliche reduziert und kleiner ist die RedCupShop-Beer-Pong-Luftmatratze. Sie misst 175 cm in der Länge und 75 cm in der Breite. Natürlich bietet sie auch das Standdreieck für die Becher und zwei Becherhalterungen an der Seite. Ein Bierkühlbecken lässt sie dagegen vermissen. Dafür sind im Lieferumfang Bälle und Cup enthalten.

Formizon Aufblasbarer Pong Tisch für Pool

Wer es noch anspruchsvoller mag, der kauft sich zwei Dreiecke für den Pool. Leider bieten die nicht das Standard-Beer-Pong-Setup aus zehn Bechern pro Dreieck. Dafür eignen sich die kleinen Luftmatratzen hervorragend als Getränkehalter, wenn nicht gespielt wird. Schön: Bei den Dreiecken sind sechs Bälle und zwölf Becher enthalten.

Beer-Pong-Luftmatratze: Zubehör

Da nicht bei jeder Beer-Pong-Luftmatratze Bälle und Becher dabei sind, kann ein Set Sinn ergeben, das beides enthält. Der Erfahrung nach gehen beide Spielutensilien gern und schnell verloren oder kaputt, weshalb ein Set bestehend aus 100 Bechern und zehn Bällen eine gute Investition ist. Weil Beer-Pong-Spieler in der Regel keine Kostverächter sind, ergibt auch ein Getränkehalter für den Pool Sinn, um mögliche Zweitgetränke kalt zu halten. Für den Pool eignet sich dieser sommerliche Getränkehalter exzellent.

Beer-Pong-Regeln

Die Regeln sind denkbar einfach: Zwei Zweierteams stehen sich an einer Tischtennisplatte gegenüber und versuchen zwei Tischtennisbälle im Becher-Dreieck der gegnerischen Mannschaft zu versenken. Das Dreieck besteht pro Team aus zehn Bechern (Vier, Drei, Zwei, Eins). Achtung: In Deutschland wird natürlich nicht ohne Diskussionen gespielt! Um BWL-Justus nicht in Rage zu versetzen, achten Sie unbedingt darauf, dass sich Ihr Ellenbogen nicht über der Tischkante befindet, wenn Sie den Tischtennisball werfen, denn das wäre ein klarer Regelverstoß, der geahndet werden muss. Ebenso das Abwehren des Balles, es sei denn, der tickt vor den Bechern auf. Dann ist das erlaubt. Dazu gesellen sich allerhand Kleinstregeln, die Sie am besten in einem Video über die "offiziellen" Beer-Pong-Regeln nachsehen.

