US-Präsident Joe Biden will gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill am Staatsbegräbnis für die gestorbene britische Königin Elizabeth II. teilnehmen. Biden habe eine entsprechende Einladung am Sonntag offiziell angenommen, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Die First Lady werde den Präsidenten begleiten. Das Staatsbegräbnis findet am 19. September in London statt. Es werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet, darunter mehrere europäische Königinnen und Könige.