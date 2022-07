"We Did It": Jennifer Lopez und Ben Affleck haben geheiratet

Es ist offiziell: Jennifer Lopez und Ben Affleck haben sich in Las Vegas das Ja-Wort gegeben.

Latina-Star Jennifer Lopez (52) und Hollywood-Schauspieler Ben Affleck (49) haben in der Casinostadt Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada geheiratet. "We Did It" (Wir haben es getan), gab Lopez in einem Rundschreiben bekannt.