Es dürfte ein Moment sein, an den sich die Modewelt noch lange erinnern wird: Model Bella Hadid betrat nur mit einem Tanga und Stilettos bekleidet den Laufsteg der Coperni-Show. Das Pariser Label hatte sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Aus zwei Sprühdosen wurde Hadid ein Kleid direkt auf den Körper gesprüht.

Mode nach ganz besonderem Maß also, genau in Bella Hadids Größe. Auch das Publikum staunte nicht schlecht, als die 25-Jährige nur wenige Minuten später in einem kompletten Outfit auf dem Runway lief in einem zeitlos-eleganten weißen Kleid.