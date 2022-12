Und dann gibt es auch noch spezielle BH-Verlängerungen, die bei (fast) allen Modellen angewendet werden können: Die Low Back Straps – so der Fachbegriff – werden an dem Verschluss eingehakt und am Bauch über Kreuz verschlossen. Dadurch sitzt der BH am Rücken deutlich tiefer und ist somit nicht mehr sichtbar, wenn Sie ein tief ausgeschnittenes Kleid oder Oberteil tragen. Auch hier gibt es Modelle in unterschiedlichen Farben (Schwarz, Beige und Transparent), sodass Sie die Verlängerung Ihrem BH und Ihrem Geschmack optisch anpassen können.