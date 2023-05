von Anna Scheibe Einst waren sie als Ökolatschen verschrien, heute sind sie ein Must-have im Sommer: Birkenstock-Sandalen stehen für einen hohen Tragekomfort und individuelle Styles. Aber muss es immer das Original sein? Schließlich gibt es eine große Auswahl an Alternativen. Acht davon stellen wir Ihnen vor.

Alle Sandalen aus dem Hause Birkenstock eint eine Gemeinsamkeit: das ergonomisch geformte Fußbett. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum die Schuhe so beliebt sind. Auch die große Auswahl an Formen, Farben und Designs hat die Marke in den letzten Jahren zum absoluten Trendsetter werden lassen – und verständlicherweise haben sich andere Schuhhersteller im Laufe der letzten Jahre das eine oder andere Detail abgeguckt. Dementsprechend gibt es mittlerweile eine Vielzahl an (teilweise günstigeren) Birkenstock-Alternativen, die es mit dem Original aufnehmen wollen. Wir stellen Ihnen eine kleine Auswahl vor.

Birkenstock-Alternative: Acht Modelle im Vergleich

1. Palado

In Europa hergestellt, setzt die Schuhmarke Palado seit 2013 auf hochwertige Rohstoffe: "Bei der Sohle verlassen wir uns auf einen bewährten Dreiklang aus zartem Veloursleder, feinem Kork und langlebigem Eva (Ethylen-Vinylacetat)", lautet die Devise des Herstellers. Neben der komfortablen Weichtrittsohle weiß die Sandalen-Alternative durch ansprechende Designs zu überzeugen.

2. Joe n Joyce

Die Korksohle ist ein Must-have für alle Birkenstock-Alternativen. Aus diesem Grund findet sich das anatomische Tieffußbett in dem Sortiment von Joe n Joyce wieder. Es soll nicht nur gesunde Füße unterstützen, sondern den Halt verbessern. Um den Komfort zu erhöhen, sind die Riemchen an den Schuhen verstellbar. Zudem können Sie zwischen schmalen und weiten Sandalen wählen.

3. Dr. Brinkmann

Auch Dr. Brinkmann setzt auf ein hohes Maß an Tragekomfort, der auf klassische Designs trifft: Ob Einriemer oder Zweiriemer, Pantoffel oder Zehentrenner – jeder Schuh besitzt ein gepolstertes Naturform-Fußbett. Je nach Modell werden unterschiedliche Materialien verarbeitet, meist jedoch Flor oder Leder. Preislich hingegen sind die Sandalen etwas günstiger als die Originale.

4. Bonova

Laut Hersteller werden die Sandalen von Bonova aus natürlichen Rohstoffen per Hand in kleinen, traditionellen Betrieben Spaniens produziert. Neben dem gewohnten Fußbett aus Kork erinnert das klassische Design an die Marke Birkenstock. Allerdings sind die beliebten Zweiriemer, Pantoffeln und Zehentrenner von Bonova günstiger zu haben.

5. Vitaform

"Setzen Sie auf Schuhe, die sich Ihren Füßen anpassen" lautet die Philosophie von Vitaform. Das Familienunternehmen setzt auf ein Höchstmaß an Komfort, das sich insbesondere in der festen Sohle und einem Naturkorkfußbett mit Luftpolster widerspiegelt. Trotz der Ähnlichkeit bietet der Schuhhersteller aufregende Designs – mit dem gewissen Extra an Raffinesse.

6. AFS Schuhe

Für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet sind die Sandalen-Alternativen von dem Traditionsunternehmen AFS Schuhe: Dank einer integrierten Sohle aus Soft-Kork werden die Füße weich gebettet. Die deutsche Markenqualität macht sich im Vergleich zum Original jedoch nicht so stark im Geldbeutel bemerkbar. Und das trotz der ausgefallenen Designs: von Clogs bis Pantoffeln.

7. Lico

Preislich gesehen ist Lico die wohl mit Abstand günstigste Alternative dieser Liste. Die Sandalen sehen dem Original zum Verwechseln ähnlich. Einziges Manko ist hier, wie bei vielen anderen Marken auch, dass man die Schuhe nicht in "breit" oder "schmal" bestellen kann – damit sie sich den Füßen optimal anpassen. Besonders schön sind dafür die ausgefallenen Styles.

8. Papillio

Bei dieser Marke handelt es sich um keine echte Alternative, da Papillio eine Tochterfirma von Birkenstock ist. Daher ist es auch nicht verwunderlich, warum die Sandalen dem Original sehr ähnlich sehen. Trotzdem umfasst das Portfolio – neben bekannten Klassikern wie dem Modell "Madrid" – auch andere Designs, wie zum Beispiel Plateau-, Knöchelriemchen- oder Ring-Buckle Sandalen.

