von Anna Scheibe Spätestens seit Sarah Jessica Parkers Auftritt in Birkenstock-Sandalen am Set des SATC-Nachfolgers "And Just Like That" ist klar: Die Gesundheits-Schlappen von damals haben sich längst zu einem absoluten It-Piece entwickelt. Neben altbewährten Klassikern erwarten uns 2023 zwei neue Sandalen-Trends.

Ob Einriemer, Clogs oder Zehentrenner: Alle Modelle von Birkenstock haben eine Sache gemein: das komfortable Fußbett. Seit den 30er Jahren wird die "anatomisch ausgeformte Innensohle mit besonderen Unterstützungselementen" bereits eingesetzt – und gilt bis heute als Markenzeichen des Schuhherstellers. Neben dem hohen Tragekomfort haben die mittlerweile sehr modernen und individuellen Styles von Birkenstock dazu beigetragen, dass vor allem die Sandalen ein Must-have im Sommer geworden sind. Neben drei beliebten Klassikern erwarten uns dieses Jahr zwei neue Trend-Modelle. Welche das sind, lesen Sie im Folgenden.

Birkenstock-Klassiker: 3 beliebte Sommer-Modelle

1. Zweiriemer

Unter Männern und Frauen gleichermaßen beliebt sind die Zweiriemer von Birkenstock: Das Modell "Arizona" ist – wie jede Sandale – in einer breiten und schmalen Version erhältlich, je nachdem, wie Ihre Füße beschaffen sind. Und natürlich gibt es neben den Klassikern aus Leder inzwischen auch vegane Pendants (in verschiedenen Farben), sodass für jeden Geschmack das passende Modell dabei ist. Ob in schlichtem Schwarz oder im funkelnden Metallic-Look gehalten, mit wildem Schlangenmuster oder einer glänzenden Lack-Optik: Der Sommer 2023 kann kommen.

2. Einriemer

Affiliate Link -30% Birkenstock Pantolette Madrid Jetzt shoppen 41,98 € 60,00 €

Ein genauso beliebtes Modell aus dem Hause Birkenstock ist "Madrid" – und das schon seit vielen Jahren: Bereits Anfang der 60er Jahre kam der Einriemer auf den Markt, damals wurde er jedoch (aufgrund des hohen Tragekomforts) vermehrt in Arztpraxen gesichtet. Inzwischen hat die einstige Gymnastiksandale ihr Öko-Image abgelegt und zählt zu den absoluten Trendsettern des Sommers. Für breite und schmale Füße erhältlich, zeigt sich das Modell in unterschiedlichen Looks: Mal schlicht, mal auffällig, mal bunt und mal einfarbig. Und auch diese Sandalen gibt es mit echtem Leder oder in einer veganen Version.

3. Zehentrenner

Das Birkenstock-Pendant zum klassischen Flipflop nennt sich "Gizeh" und gehört ebenfalls seit Jahren zu den Sandalen-Trends – allerdings waren die ersten Modelle nicht wasserfest. Diesen Nachteil hat das Schuhimperium längst ausgebügelt und seine eigene Kunststoff-Serie auf den Markt gebracht. Wem das Original immer noch besser gefällt, kann zwischen einer Bandbreite unterschiedlicher Designs wählen: mit einer breiten Schnalle oder einem geflochtenen Riemen, in knalligen Farben oder auch in Lack-Optik. Hier findet jeder seinen passenden Zehentrenner für den Sommer 2023.

Diese Birkenstock-Trends sind 2023 gefragt

Neu: Tulum

Die Modelle "Arizona", "Madrid" und "Gizeh" zählen schon seit Jahren mit zu den beliebtesten Schuh-Trends. Trotzdem wird Birkenstock nicht müde darin, immer wieder neue Farben und Formen dieses Trios auf den Markt zu bringen: 2023 groß im Kommen sind die Tulum-Sandalen mit einem breiten Fersen-Lederriemen, der sich nach vorne teilt und den Fuß überkreuzt. Besonders angesagt sind diesen Sommer Cremetöne, allen voran Zartrosa und Beige – Tulum ist aber natürlich auch in dunklen Farben wie Schwarz oder Bordeauxrot erhältlich.

Neu: Ballerinas

Affiliate Link BIRKENSTOCK Riemchen Ballerina Wildleder Jetzt shoppen 89,95 €

Lange Zeit gab es keine Ballerinas von Birkenstock – doch das Warten hat sich gelohnt: Ebenfalls mit einem komfortablen Fußbett ausgestattet, zeichnet sich der Schuh durch seine schlichte Eleganz aus. In verschiedenen Farben und in Glattleder oder in Wildleder erhältlich, soll dieses zeitlose Modell das Trendbarometer nach oben bewegen. Kombinieren lassen sich die Ballerinas ideal mit engen Skinny Jeans, schmalen Röcken oder auch fließenden Stoffen.

Quelle: Birkenstock

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.