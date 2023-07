Birkin Bag: "Ich fürchte, am Ende wird man sich nur an diese Handtasche erinnern"

Zehn Jahre vor Jane Birkins Tod Birkin Bag: "Ich fürchte, am Ende wird man sich nur an diese Handtasche erinnern"

Viele assoziieren den Namen der verstorbenen Jane Birkin auch mit der berühmten "Birkin Bag". Die Geschichte hinter der gleichnamigen Luxushandtasche von Hermès – und weshalb sich die Schauspielerin und Sängerin über dessen Erfolg nicht nur freuen konnte.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei RTL.de

Frauen und Männer, Schauspieler und Sänger, Influencer und Mode-Ikonen aus aller Welt kennen und lieben die bekannteste Luxus-Handtasche der Welt: Die Rede ist hier – na klar – von der sogenannten "Birkin Bag", die nach der am 16. Juli verstorbenen Jane Birkin benannt wurde. Aber warum eigentlich?

Auf einem Flug von Paris nach London entstand die weltberühmte Tasche. 1981 beklagte sich die Schauspielerin Jane Birkin bei ihrem Sitznachbarn, dass es keine praktische Wochenendhandtasche für Mütter gebe. Sie beschrieb das perfekte Modell bis ins Detail. Was sie allerdings nicht wusste, war, dass neben ihr niemand Geringeres als Hermès-Chef Jean-Louis Dumas († 72) saß. Der setzte die Idee kurzerhand um.

"Kreativ wie er war und gesegnet mit einem scharfen Auge skizzierte Dumas sofort eine rechteckige und geräumige Tasche aus weichem Leder mit polierten Kanten und Sattlernähten", heißt es zur Entstehungsgeschichte der Birkin Bag auf der offiziellen Seite von Hermès.

Die Birkin Bag hat einen Clou – für Mamis

Der Clou: Die Tasche war mit einem speziellen Fach für Babyfläschchen ausgestattet, genau so wie Birkin es wollte. Und so nahm die Geschichte ihren Lauf: Bei einem späteren Besuch im Hermès-Atelier bekam die Modeikone die fertige Tasche geschenkt und gab im Gegenzug ihren Namen dafür her.

Im Laufe der Jahre bekam die Sängerin fünf Varianten der Birkin Bag geschenkt, doch sie ließ alle für den guten Zweck versteigern. Laut der Auktions-Suchmaschine "Barnebys" kam eine ihrer Taschen für sage und schreibe 137.500 Euro unter den Hammer. Der komplette Wahnsinn und ein voller Erfolg. Doch das schien Birkin nicht unbedingt genau so gesehen zu haben...

Jane Birkin – mehr als nur eine Tasche

Im Interview mit dem Magazin stern offenbarte Jane Birkin im Jahr 2013: "Ich fürchte, am Ende wird man sich nur an diese Handtasche erinnern".

Ja, diese Tasche genießt einen Kultstatus, wird für horrende Summen verkauft und Kenner wissen, dass man teilweise über Jahre auf solch eine Tasche warten muss. Doch hätte es Birkin und ihren Mut, den Mund aufzumachen, nicht gegeben, so gäbe es auch diese Tasche nicht.

Denn: Neben ihrer Gesangs- und Schauspielkarriere war Birkin eine Feministin, die ihre Brüste bei Interviews zeigte, leicht bekleidete Filme machte und offen mit ihren Beziehungen und Ehen umging – sie war das perfekte Symbol der Siebziger. Offen, mutig, weiblich.

Birkin Bag feierte berühmte Szene in "Sex and the City" – mit lustigem Fauxpas

Kein Wunder also, dass der Taschenklassiker immer wieder in den verschiedensten Filmen und Serien vorkommt. Die wohl berühmtesten Szene feierte die Birkin Bag aber wohl in "Sex and the City": Sarah Jessica Parker war damals mit ihrem Sohn James im sechsten Monat schwanger. Und damit das nicht herauskommt, entschied sich die Film-Designerin Patricia Field dazu eine blaue Birkin Bag vor Carries Bauch zu stellen, damit es keiner sehen konnte. Doch dann der Supergau!

In einem Vogue-Interview verriet Sarah Jessica Parker dann: "Das ist keine echte Hermès-Tasche, nur damit ihr es wisst. Diese Tasche hatte nur einen Job zu erledigen und das hat nicht geklappt!" Denn: Nur kurz danach gingen Bilder der schwangeren Parker um die Welt. "Wenn es eine echte Hermès-Tasche gewesen wäre, hätte es vielleicht besser funktioniert", sagte die Schauspielerin noch scherzhaft.

Jane Birkin gelang es, mit einer einfachen Idee eine ganze Industrie auf den Kopf zu stellen – nie wieder schaffte es ein Designer jemals solch ein Produkt auf den Markt zu bringen – und damit so viel Geld zu machen.

In Paris gestorben Sängerin, Stil-Ikone, Muse: Jane Birkin ist tot – ihr Leben in Bildern 1 von 18 Zurück Weiter 1 von 18 Zurück Weiter Jane Birkin in ihrem ersten Film "Der gewisse Kniff" 1965 mit Schaupielkollege Ray Brooks. Mehr

Jane Birkin machte sich unsterblich

Jane Birkin war eine Ikone, die nicht nur die Franzosen um den Finger wickelte, sondern die ganze Welt. Und ja, vielleicht werden wir für immer an diese Tasche denken, aber auch nur deshalb, weil es Jane Birkin gab. Damit machte sich die Schauspielerin unsterblich und für immer an unseren Armen fest.