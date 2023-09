Die 90er Jahre waren eine Ära exzentrischer Mode, von Plateauschuhen bis hin zu Leuchtjacken. Selbst die Haare auf dem Kopf wurden aufwendig geföhnt, um aufzufallen. Und genau dieser Trend feiert nun ein Comeback. Das sogenannte Blowout hair ist zurück – nur der Föhnprozess ist deutlich einfacher geworden.

Die 90er sind zurück und sie haben einen bombastischen Begleiter im Schlepptau: die "Blowout"-Frisur! Wenn Sie sich erinnern, wie Sie damals den Hörer Ihres schnurgebundenen Telefons geschwungen und die Spice Girls auf Ihrem Discman gehört haben, dann wissen Sie genau, worum es geht. Wenn nicht, lassen Sie sich von uns auf eine haarige Zeitreise mitnehmen.

Blowout hair: Ein Frisurentrend feiert die Geburtsstunde

Die 90er Jahre waren eine Zeit des Wandels und der Extravaganz. Wir waren Zeuge des Tamagotchi-Wahnsinns, haben die Geburt der SMS miterlebt und Boybands und Girlgroups gefeiert. Doch nichts schreit "90er" lauter als die ikonische Blowout-Frisur.

Für diejenigen, die sich fragen, was ein "Blowout" ist: Das ist eine voluminöse Frisur, die durch das Trocknen der Haare mit einem Föhn und einer Rundbürste erzeugt wird. Das Ergebnis? Haare, die so groß und fluffig sind, dass sie zum Hingucker werden – ganz zum Ärger von Kinobesuchern, die eine Reihe hinter Ihnen sitzen.

Jennifer Aniston, Claudia Schiffer & Co. dienten als Vorbilder

Die 90er waren voll von Ikonen, die diese Frisur trugen: Jennifer Aniston als Rachel Green in "Friends", das deutsche Supermodel Claudia Schiffer, Carmen Electra und, und, und. Viele "Normalsterbliche" wollten beim Trend mitmachen und stylten ihre Haare stundenlang mit Rundbürste und Föhn, um wie die Superstars auszusehen.

Warum sollte sich nun alles wiederholen? Warum sollten wir unsere wertvolle Zeit wieder stundenlang vor dem Spiegel verbringen? Die Antwort ist: Das muss gar nicht sein. Denn heutzutage gibt es Technik, die das Stylen von Blowout hair zu einem Kinderspiel macht. Der stern zeigt, welche Produkte das sind.

Blowout hair mit der Warmluftbürste

Vergessen Sie umständliches Hantieren mit Rundbürste und Föhn. Es gibt mittlerweile ein Gerät das beides miteinander kombiniert: die Warmluftbürste. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihr Haar beim Stylen gleichzeitig zu trocknen und zu formen. Dadurch sparen Sie Zeit im Vergleich zur Verwendung eines Föhns und einer separaten Bürste.

Mit einer Warmluftbürste können Sie verschiedene Frisuren erstelle: von glatten, geraden Looks bis hin zu voluminösen Locken und Wellen. Die Bürstenbewegung der Warmluftbürste hilft dabei, das Haar vom Ansatz bis zu den Spitzen zu stylen, wodurch Volumen und Glanz erzeugt werden. Sie können auch das Haar anheben und es direkt an den Wurzeln trocknen, um mehr Volumen zu erhalten. Die Bürste liegt gut in der Hand und ermöglicht präzises Arbeiten.

Blow out hair mit dem Dyson Airwrap

Der Dyson Airwrap ist echt echtes Luxus-Produkt unter den Föhnen. Der Stab kann für verschiedene Haarstyling-Techniken verwendet werden, darunter das Glätten, Locken, Wellen und Volumen erzeugen. Der Dyson Airwrap verwendet Luftstrom und Wärme, um das Haar zu formen, anstatt extreme Hitze wie Glätteisen oder Lockenstäbe. Dies kann dazu beitragen, Haarschäden zu minimieren und das Haar gesünder aussehen zu lassen.

Das Stylen mit dem Dyson Airwrap kann in der Regel schneller gehen als die Verwendung mehrerer Styling-Tools, da Sie das Haar gleichzeitig trocknen und formen. Das Gerät verfügt über eine Temperaturkontrolle, um sicherzustellen, dass das Haar nicht überhitzt wird. Dies ist wichtig, um Haarschäden zu vermeiden. Das Gerät ist mit einem Luftfilter ausgestattet, der Partikel aus der Luft filtert, bevor sie in das Haar gelangen. Das kann dazu beitragen, das Haar vor Schmutz und Verunreinigungen zu schützen.

Blowout mit dem Glätteisen – auch Fauxout genannt

Voluminöses, welliges Haar mit dem Glätteisen? Genau, Sie hören richtig. Das geht. Das Erstellen einer Blowout-Frisur mit einem Glätteisen erfordert etwas Geschick und Übung, ist jedoch durchaus machbar. Nehmen Sie eine kleine Strähne und legen Sie sie zwischen die Platten des Glätteisens. Anstatt das Glätteisen gerade nach unten zu ziehen, drehen Sie es um 180 Grad, sodass Ihr Haar um das Glätteisen gewickelt wird, ähnlich wie bei einer Lockenzange.

Ziehen Sie das Glätteisen langsam nach unten, während Sie es leicht vom Kopf weg ziehen. Denken Sie daran, das Glätteisen zu drehen und das Haar weg vom Kopf zu ziehen, um Volumen zu erzeugen. Sobald Sie alle Abschnitte gestylt haben, können Sie Ihr Haar mit den Fingern auflockern und in Form bringen. Verwenden Sie abschließend Haarspray, um die Frisur zu fixieren.

