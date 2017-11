Boris Becker wird am 22. November 50 Jahre alt. Bis heute ist er der jüngste Sieger des weltberühmten Tennisturniers von Wimbledon aller Zeiten. Damals, 1985, war er erst 17 Jahre alt. Berühmt war seine Becker Rolle, die auch Becker Hecht genannt wurde und sein extrem starker Aufschlag, mit dem er erfolgreich Serve-And-Volley spielte. Mit dem Aufschlag kam auch der Spitzname "Bumm-Bumm-Becker" zustande. Das Turnier in Wimbledon gewann er insgesamt dreimal und für zwölf Wochen war er Nummer 1 der Weltrangliste. Seit seinem sportlichen Erfolg in den 80er und 90er Jahren stand der Leimener im Rampenlicht der Medien. Aber auch er selbst suchte immer wieder nach Aufmerksamkeit. Schlagzeilen machten jüngst Meldungen aus England über seine Zahlungsunfähigkeit. Becker widersprach diesen Anschuldigungen immer wieder vehement. Nachdem er als Trainer für den Tennisprofi Novak Dokovic gearbeitet hatte, wurde er jüngst vom Deutschen Tennisbund als "Head of Men's Tennis" ernannt. Damit hat Boris Becker die Leitung über das männliche Spitzentennis in Deutschland. Und damit ist er auch wieder zurück im Deutschen Tennis. Dort wo seine Karriere damals begann.