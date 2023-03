Von natürlichen Schönheiten bis hin zu mutigeren Stilen – Braut-Make-up ist vielfältiger denn je. Der stern präsentiert fünf beliebte Braut-Make-up-Trends, damit Sie am schönsten Tag Ihres Lebens strahlen können.

Die Hochzeit ist einer der wichtigsten Ereignisse im Leben eines Paares. Das Braut-Make-up spielt dabei eine entscheidende Rolle. In den letzten Jahren hat sich der Trend bei Braut-Make-ups stark verändert. Es gibt viele Optionen, die von Bräuten auf der ganzen Welt ausprobiert werden – von natürlichen und minimalistischen Looks bis hin zu dramatischen und auffälligen Stilen. In diesem Artikel wirft der stern einen Blick auf die gängigsten Braut-Make-up Trends und gibt Tipps, wie man den perfekten Look für den großen Tag kreieren kann.

Mit dem richtigen Make-up fühlt sich die Braut an ihrem großen Tag selbstbewusst und schön. Im besten Fall füht sie sich wohl und kann sich auf die Feier konzentrieren und die Hochzeit genießen. Das Make-up kann dazu beitragen, dass sie auf den Fotos und Videos des Tages großartig aussieht. In der Regel werden an einem Hochzeitstag viele Erinnerungen festgehalten und für die Ewigkeit aufbewahrt. Das Braut-Make-up sollte so gestaltet sein, dass es vor der Kamera gut aussieht und der Braut ein zeitloses und elegantes Aussehen verleiht.

Affiliate Link -18% LANCÔME Teint Idole Ultra Wear 24H Wear & Comfort Flüssige Foundation Jetzt shoppen 40,90 € 50,00 €

Braut-Make-up-Trend: Das ist der natürliche Look

Ein natürliches Braut-Make-up betont die Schönheit der Braut. Es kann Gesichtszüge verstärken, ohne dabei zu aufdringlich zu wirken. Der Look sollte strahlend und frisch aussehen, als ob die Braut einfach nur ein gesundes Aussehen hat und nicht zu viel Make-up trägt. Helfen kann dabei eine leichte, feuchtigkeitsspendende Grundierung, die die Haut glättet und Unreinheiten ausgleicht, aber nicht zu schwer oder mattierend ist. Die Augen können mit neutralen Farbtönen wie Braun, Beige oder Roségold betont werden. Leichte, natürlich aussehende Wimpern verleihen den Augen Ausdruck. Ein Hauch von natürlich aussehendem Rouge auf den Wangen verleiht der Braut ein frisches Aussehen und eine natürliche Röte. Highlighter auf den Wangenknochen bringen das Gesicht zum Strahlen.

Affiliate Link -37% Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture Lippenstift Jetzt shoppen 24,80 € 39,50 €

Braut-Make-up-Trend: Die Lippen betonen

Bräute, die sich einen Hauch von Drama und Farbe in ihrem Look wünschen, denen empfiehlt der stern, die Lippen zu betonen. Wählen Sie eine Lippenfarbe, die zu Ihrem Hautton und Ihrem persönlichen Stil passt. Rote, dunkelrosa oder beerenfarbene Lippen sehen sehr glamourös und auffällig aus. Verwenden Sie einen Lippenstift oder Lippenkonturenstift, um Ihre Lippen präzise zu umranden und eine lang anhaltende Farbe zu gewährleisten. Das restliche Make-up sollte jedoch etwas zurückhaltener sein: Eine ebenmäßige Grundierung ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Make-up nicht von den betonten Lippen ablenkt. Verwenden Sie für Ihre Augen eine neutrale Lidschattenpalette in Braun-, Beige- oder Rosétönen.

Affiliate Link Makeup Revolution Palette - Lidschatten - Fortune Favours The Brave, 16 g Jetzt shoppen 13,09 €

Braut-Make-up-Trend: Die Augen betonen

Um die Augen zu betonen, sollten Bräute mit einer Grundierung für das Gesicht beginnen, die zu dem Hautton passt. Mit einem Concealer lassen sich dunkle Augenringe, Rötungen und andere Unvollkommenheiten kaschieren. Beim Lidschatten sollten Bräute auf neutrale oder erdige Farbtöne setzen: Beginnend mit einem helleren Farbton auf dem gesamten Augenlid, gefolgt von einem mittleren Farbton auf der Lidfalte, um Tiefe zu schaffen, anschließend einen dunkleren Farbton, um den äußeren Augenwinkel zu betonen und das Auge zu öffnen. Schwarze Wimperntusche und eine dünne oder dicke Eyeliner-Linie entlang des oberen Wimpernkranzes sorgt für ein dramatisches Aussehen. Ein Augenbrauenstift definiert die Augenbraue und füllt sie auf.

Affiliate Link Maybelline New York Master Strobing Stick 100 light, 1er Pack (1 x 9 g) Jetzt shoppen 8,94 €

Braut-Make-up-Trend: Das ist der glamouröse Look

Zu einem glamourösen Braut-Make-up gehören: Betonte Augen, konturierte Wangen, strahlender Glanz und Ausdrucksstärke. Glatte und strahlende Haut ist die Basis. Es bietet sich an, die Augen mit einer Wimpernverlängerungen zu betonen. Ein schimmernder Lidschatten wirkt ebenfalls glamourös. Lippen mit einer kräftigen Farbe passen hervorragend zum Stil. Mit einem Bronzer auf den Wangenknochen betonen Bräute ihre Gesichtszüge und verleihen Tiefe im Look. Mit einem Highlighter zaubert sich die Braut Glanz ins Gesicht.

