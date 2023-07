Der britische König Charles III. (l) und Königin Camilla in der St. Giles' Cathedral in Edinburgh. Foto

Es gibt auch Proteste: Bei einem Gottesdienst im schottischen Edinburgh wird König Charles als Regent gefeiert. Auch Prinz William und Kate sind dabei.

Zwei Monate nach seiner prunkvollen Krönung in London ist der britische König Charles III. bei einem Gottesdienst in Schottland geehrt worden. Dem 74-Jährigen wurden am Mittwoch in Edinburgh symbolisch die schottischen Kronjuwelen präsentiert. Seine Frau Königin Camilla begleitete ihn. Auch Thronfolger Prinz William und seine Ehefrau Prinzessin Kate, die in Schottland die Titel Herzog und Herzogin von Rothesay tragen, besuchten die Feierlichkeiten.

Charles war am 6. Mai in London offiziell gekrönt worden. In der schottischen Hauptstadt fuhr er nun begleitet von Soldaten und Dudelsackspielern von seiner offiziellen Residenz, dem Palace of Holyroodhouse, zur Kathedrale St. Giles.

Entlang der Strecke warteten etliche Menschen, darunter auch Demonstranten. In einer TV-Übertragung der BBC war zu hören, wie "Not my King" ("Nicht mein König") gerufen wurde. "Jeder im Vereinigten Königreich sollte das Recht haben, sein Staatsoberhaupt zu wählen - und nicht gesagt bekommen, dass es Charles sein wird", sagte Graham Smith von der Organisation Republic, die sich für eine Abschaffung der Monarchie einsetzt, der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge.

Charles ist seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. im vergangenen September britischer Monarch. Die Zeremonie in der schottischen Hauptstadt ist zentraler Teil der "Royalen Woche", bei der Charles und Camilla in dem Landesteil zahlreiche Termine wahrnehmen.