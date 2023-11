Das britische Königspaar muss sich beim Staatsbesuch in Kenia auch unangenehmen Fragen zum Kolonialismus stellen. Dazwischen gibt es für Camilla eine Auszeit mit Elefanten.

Großbritanniens Königin Camilla (76) hat bei ihrem Staatsbesuch in Kenia dabei geholfen, einen kleinen Elefanten zu füttern. Am Mittwoch besuchte sie die Organisation Sheldrick Wildlife Trust, die sich für die Rettung von Elefantenwaisen einsetzt. Camilla hielt dort einem Tier eine große Plastikflasche hin, wie auf Bildern zu sehen war.

König Charles III. (74) und seine Frau sind noch bis Freitag in Kenia. Nach Staatsbesuchen in Deutschland und Frankreich sind sie erstmals seit der Thronbesteigung von Charles im vergangenen Jahr in einem Land des Commonwealth unterwegs.