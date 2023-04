Zeitplan: König Charles wird am Mittag gekrönt

Die Krönung von Charles III. wirft ihre Schatten voraus. 2000 Teilnehmer werden beim Gottesdienst dabei sein. Timing ist alles.

König Charles III. wird genau am Mittag gekrönt. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, werde dem britischen Monarchen am 6. Mai um 12.00 Uhr (Ortszeit, 13.00 Uhr MESZ) in der Londoner Westminster Abbey die Edwardskrone aufs Haupt setzen, meldete die Nachrichtenagentur PA. Daraufhin ertönen Trompeten, und landesweit werden Salutschüsse abgefeuert.

Wie aus einer PA-Übersicht hervorgeht, dauert der Gottesdienst mit etwa 2000 Teilnehmern insgesamt zwei Stunden und damit etwas länger als bisher gedacht. Demnach betreten Charles und Königsgemahlin Camilla die Kirche um 11.00 Uhr durch das Hauptportal, nachdem sie zuvor den Weg vom Buckingham-Palast in einer Staatskutsche zurückgelegt haben.

Um 13.00 Uhr beginnt dann die prunkvolle Prozession zurück zum Buckingham-Palast, den das Krönungspaar in der goldenen Staatskutsche nach exakt 33 Minuten erreichen soll. Der Festzug dauert damit genauso lange wie auf dem Hinweg - dann aber nutzen Charles und Camilla eine andere Kutsche.

Im Garten des Stadtschlosses nehmen der König und die Queen ein royales Salut entgegen, bevor sie sich gemeinsam mit der engsten Familie gegen 14.15 Uhr auf dem Balkon dem Volk zeigen. Die öffentlichen Feierlichkeiten am Samstag enden mit einem Überflug einer Kunstfliegerstaffel.

Charles' jüngerer Sohn Prinz Harry wird aller Voraussicht nach nicht auf dem Balkon dabei sein, da er seine königlichen Pflichten abgelegt hat und kein "working Royal" mehr ist. Es wird erwartet, dass der 38-Jährige, dessen Verhältnis zu Charles und Bruder Prinz William schwer beschädigt ist, bald nach der Krönung zurück in die USA reist, wo er mit Ehefrau Herzogin Meghan und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie, der am Krönungstag vier wird, und Prinzessin Lilibet lebt.