Britney Spears kann endlich wieder selbst über ihr Leben entscheiden. Nach 13 Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters feiert die Pop-Prinzessin ihre neugewonnene Freiheit mit Nacktbildern und Rotwein.

"Oops! She did it again!" - Die US-Sängerin Britney Spears postet regelmäßig Statements über ihre Einstellung zu ihrer Vergangenheit und involviert ihre Community in die Vorzüge ihres neuen, selbstbestimmten Lebens. Erst am Wochenende entfolgte die 40-Jährige ihrer jüngeren Schwester Jamie Lynn bei Instagram. Nachdem sie ihre Familie vermehrt schuldig gemacht hatte an ihrer Misere. Endlich kann sie Dinge tun, die ihr sonst verwehrt blieben, wie ein Glas Rotwein zu trinken oder vor der Kamera blank zu ziehen.

Britney Spears zeigt sich bei Instagram komplett nackt

Im November trank Britney ihr erstes Glas Champagner nach der gerichtlich beendeten Vormundschaft und nun teilte die Sängerin mit ihren Followern, dass sie seit 13 Jahren kein Glas Rotwein konsumiert habe. Bei Social Media ließ die "Piece of me“-Sängerin in einer Bildunterschrift ihren Gedanken freien Lauf: "…Ich hatte mein erstes Glas Rotwein letztes Wochenende!!! Ich habe darauf 13 Jahre gewartet… das ist lang genug!!! Die Ironie daran ist, dass meine Familie mich mit ihren Aktionen gelehrt hat, dass ich mehr an mich denken muss und egoistischer sein sollte, um mich selbst mehr zu lieben… Macht weiter so!!!"

Alltägliche Dinge waren Spears lange nicht möglich, so berichtet sie weiter: "Auf der Welt, haben alle das Recht zu sprechen, Auto zu fahren, Alkohol zu kaufen, Partys zu feiern und dürfen über ihr Geld verfügen...“ All diese Dinge waren ihr innerhalb der gerichtlichen Vormundschaft ihres Vater verwehrt geblieben. Um so mehr genießt und feiert die zweifache Mutter nun ihre neugewonnene Freiheit.

Britney Spears: "Weibliche Freiheit hat sich nie besser angefühlt"

Anscheinend möchte die sportliche Sängerin die Freiheit aber auch körperlich fühlen. So kommt es vermehrt auf ihrem 38 Millionen Follower starkem Instagram-Account zu Nackt-Postings. Der aktuellste Beitrag dieser Art zeigt Spears komplett hüllenlos. Lediglich zwei Emoticons bedecken ihren Schambereich sowie ihre Brustwarze. Weiße Overknee-Strümpfe sind das einzige Kleidungsstück auf diesen Selfies.

