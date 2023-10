US-Sängerin Oops!…She Did It Again: Britney Spears tanzt wieder mit Messern

Sehen Sie im Video: Oops!…She Did It Again - Britney Spears tanzt wieder mit Messern.

















Britney Spears tanzt mit Messern durch ihr Zuhause. Die Sängerin postet das Video auf Instagram – dazu schreibt sie: “Komm vorbei, mach dir keine Sorgen, ich habe mit diesen FALSCHEN Messern ein so warmes, einladendes und liebevolles Zuhause.” Erst vor drei Wochen schockierte der Popstar seine Follower mit einem ähnlichen Tanzvideo auf Instagram. Wie im neuen Clip wirbelte sie damals knapp bekleidet mit zwei großen Messern in der Hand umher. Fans und Freunde zeigten sich im Anschluss besorgt um den mentalen Zustand der 41-Jährigen. In einem Folge-Posting erklärte sie, dass sie mit ihrem Tanz lediglich Shakira kopieren wollte. Diese hatte bei ihrem Auftritt bei den MTV Video Music Awards ähnliche Requisiten benutzt. Jetzt tanzt Britney wieder mit Messern umher. Ob das neue Video ein Versuch ist, Aufmerksamkeit zu erregen, oder ob der Clip als Werbung für ihre am 24. Oktober 2023 erscheinende Biografie gedacht ist, bleibt unklar. Der Popstar hat sich zu dem aktuellen Video nicht weiter geäußert. Mehr