Nur 1000 Fälle in Deutschland Das PFAPA-Syndrom: An dieser seltenen Krankheit leidet Bushidos Sohn

Anna-Maria Ferchichi ist Bushidos Frau und die Mutter seiner Kinder. Auf Instagram erzählte sie nun von der seltenen Krankheit, die ihr neunjähriger Sohn Djibrail hat.

Anna-Maria Ferchichis Sohn Djibrail litt immer wieder unter den gleichen Symptomen und das seit er drei Jahre alt war: Bauchschmerzen, Knochenschmerzen, starke Übelkeit und hohes Fieber, teilweise über 40 Grad. Das Seltsame: Die Krankheitssymptome wiederholten sich alle vier Wochen und hielten drei Tage lang an. Das berichtete die Frau von Bushido und Mutter seiner sieben Kinder nun in einer Instagram-Story.

PFAPA: Das ist die seltene Krankheit von Bushidos Sohn

Ferchichi berichtet: Von Arzt zu Arzt sei sie mit ihrem Kleinen gelaufen. Zuerst dachte man, es sei ein vorübergehender Infekt. Doch nachdem die Symptome regelmäßig wiederkehrten, wurden andere Ursachen untersucht. Sie führte schließlich ein Protokoll, das sie dem Kinderarzt vorlegte. Der überwies Djibrail in die Charité, seine Mutter war erleichtert. Sie sagte: "Wir hatten eine tierische Odyssee, bis wir die Diagnose schlussendlich in der Charité bekommen haben, in der Immunologie. Seitdem ist es auch okay, weil man weiß, wie man damit umgehen muss."

Die 40-Jährige hat gelernt, dass die Krankheit nicht lebensbedrohlich ist. Auch werden die Symptome immer schwächer, je älter das Kind werde. Das Fachportal "Springer Medizin" schreibt, dass die Fieberepisoden alle zwei bis acht Wochen auftreten und dann drei bis sieben Tage anhalten. Erste Symptome treten meist im Säuglings- oder Kleinkindalter auf, die Diagnose wird meist im Alter zwischen drei und zehn Jahren gestellt. Die Bezeichnung PFAPA-Syndrom steht dabei für die einzelnen Symptome: periodisches Fieber, aphthöse Stomatitis (Mundfäule), Pharyngitis (Rachenentzündung), zervikale Adenopathie (Schwellung der Lymphknoten). Doch auch Kopf- und Brustschmerzen sowie Bauchweh können zum Erscheinungsbild der Krankheit gehören, weshalb zuerst andere Krankheiten ausgeschlossen werden müssen. Das wiederum verzögert die Diagnose.

Anna-Maria Ferchichi will mit ihrer Geschichte anderen Eltern Mut machen. "Man muss als Mutter auf sein Gefühl hören, wenn man merkt, es stimmt etwas nicht mit seinem Kind." Auch sei sie sich sicher, dass noch mehr Kinder unter der Krankheit leiden würden. Da sie aber so selten auftritt, würden viele Kinderärzte die Symptome gar nicht kennen, weil sie so unspezifisch seien. Eine skandinavische Studie kam auf eine Häufigkeit von 2,3 Fällen pro 10.000 Kinder unter fünf Jahren. Laut Statistischem Bundesamt lebten im Jahr 2020 rund 4,76 Millionen Kinder unter fünf Jahren in Deutschland. Damit gäbe es nur 1095 diagnostizierte Fälle des PFAPA-Syndroms.

