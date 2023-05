Das Schaulaufen in Cannes geht weiter. Mit Martin Scorsese, Robert De Niro und Leonardo DiCaprio liefen drei Filmlegenden am Samstag über den roten Teppich. Scorseses neuer Krimi "Killers of the Flower Moon" feierte bei den Filmfestspielen Premiere.

"Killers of the Flower Moon" erzählt vom indigenen Volk der Osage, die im Oklahoma der 1920er Jahre Opfer eines großen Verbrechens wurden. Mitglieder ihres Stammes wurden systematisch ermordet, nachdem auf ihrem Land große Mengen an Öl gefunden worden waren. Nachdem die Morde lange nicht untersucht wurden, ging das FBI der Sache schließlich nach. Die Apple-Produktion basiert auf einer wahren Geschichte und einem Sachbuch des Journalisten David Grann.

Scorsese gewann bereits 1976 mit seinem Kultfilm "Taxi Driver" mit De Niro in der Hauptrolle die Goldene Palme in Cannes. "Killers of the Flower Moon" läuft dieses Jahr außer Konkurrenz.

Drei große Trends in Cannes

Während bei den Männern lediglich Robbie Williams mit einem dunkelblauen Anzug aus Samt einen farblichen Akzent setzte, begeisterten die Damen vor allem in Roben in Rot.

Supermodell Naomi Campbell kam in einem roten Kleid mit extravaganten Cut-outs und einem pinken Umhang. Das brasilianische Model Izabel Goulart wählte eine ähnliche Garderobe. Auch sie erschien in einem knallroten Kleid mit Aussparungen an pikanten Stellen.

Die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin Sofia Carson pfiff ebenfalls auf die Regeln des roten Teppichs und kam in einer großen Robe in Rot. Dieselbe Farbwahl traf auch das Model Mary Leest.

Natalie Portman bezaubert mit Blütenrock

Neben der Farbe Rot und Cut-outs war ein dritter Trend zu beobachten: Rüschen in allen Variationen. Die Schauspielerin Selma Hayek entschied sich für ein Kleid mit großen Rüschen in einem dunklen Lila. Das russische Supermodel Irina Shayk setzte auf viele kleine Rüschen und ausgefallenen Ohrenschmuck.

Natalie Portman griff ebenfalls den Rüschen-Trend auf. Der Rock ihres Kleides war in Blütenform gestaltet. Farblich grenzte sie sich jedoch in einem hellen Beige von ihren Kolleginnen ab und schwebte einer Elfe gleich über den roten Teppich.