von Gerrit-Freya Klebe Cara Delevingne bekommt ihre eigene Serie: "Planet Sex". In den sechs Episoden reist sie um die Welt und probiert verschiedene Sexpraktiken aus. Im Trailer gibt es erste Highlights zu sehen.

"Hallo, ich heiße Cara und ich date Männer. Ich liebe aber auch Frauen und alle anderen", sagt Model und Schauspielerin Cara Delevingne. "Ich lebe einfach von dieser queeren Energie." Die 30-Jährige bekommt eine neue, sechsteilige Serie. Unter dem Titel "Planet Sex" reist sie durch verschiedene Länder. In Südafrika, Deutschland, Spanien, Japan, im Libanon, den USA und in Großbritannien probiert sie verschiedene Sexpraktiken aus.

"Ich will Antworten", sagt Delevingne zu Beginn des Trailers und wird schon eine Sequenz später mit Halsband an einer Leine rumgeführt. Sie trägt ein Outfit aus Latex und Leder und taucht damit in die BDSM-Szene ein.

Später nimmt sie an einem Masturbationsworkshop teil, in einer Einstellung ist auch zu sehen, wie sechs nackte Frauen im Kreis sitzen und von Kameras gefilmt werden. Die "New York Post" zitiert Delevingne: "Ich ging in das Masturbationsseminar, weil ich dachte, es würde ein Klassenzimmer sein und ich würde einen Notizblock haben, aber stattdessen war es eine pinke, lederne Turnmatte auf dem Boden, mit sechs Leuten, die sagten: 'Zieh deine Unterwäsche aus. Das ist das Gleitmittel".

Cara Delevingne: In ihrer Serie erkundet sie ihre Sexualität

An einer anderen Stelle im Trailer sieht man, wie sie in eine MRT-Röhre geschoben und ihr gesagt wird: "Beginne jetzt zu masturbieren." Sie spricht mit Experten und Drag Queens und nimmt ihre Zuschauer dabei mit, damit auch diese einen Mehrwert ziehen können aus den einzelnen Folgen.

Doch Delevingne gibt sich auch nachdenklich und berichtet von ihrer eigenen sexuellen Reise. So sagt sie: "In meinem eigenen Leben habe ich definitiv eine Menge verinnerlichter Homophobie und Scham erlebt."

Erst vor wenigen Jahren gab sie bekannt, dass sie sich selbst als pansexuell sieht. Das heißt, sie begehrt Personen unabhängig von deren Geschlecht oder Geschlechtsidentität.

Zuletzt war Cara Delevingne mit eher beunruhigenden Nachrichten in die Schlagzeilen geraten. Weil sie etwa nicht zur Präsentation ihrer eigenen Kollektion auf der Fashion Week in New York erschienen war. Oder weil sie den Privatjet von Rapper Jay-Z ungekämmt und nur auf schmutzigen Socken verließ und mit verwirrt wirkenden Gesten auffiel.

Ab 29. November soll es die Folgen zuerst beim amerikanischen Sender Hulu und der britischen BBC Three zu sehen geben.

