Cathy Hummels fragt ihre Follower nach Datingtipps – und bekommt Shitstorm

von Gerrit-Freya Klebe Seit der Trennung von Ex-Mann Mats Hummels ist Cathy Hummels Single. Auf Instagram fragt sie nun ihre Follower nach Dating-Tipps. Doch die reagieren nicht so, wie sich Hummels das vielleicht erhofft hatte.

Rund 15 Jahre war Cathy Hummels mit Fußballer Mats Hummels zusammen. Seit der Trennung ist Cathy Hummels Single, während ihr Ex immer wieder mit anderen Frauen fotografiert wird.

Doch die 35-Jährige tut sich schwer mit einer neuen Liebe nach der Langzeitbeziehung, wie sie offen auf Instagram zugibt. Dort fragte sie ihre Follower nun gar nach Dating-Tipps.

Die Fotos aus ihrem neuesten Posting würden sich auch gut für ein Dating-Profil eignen: Ein transparentes, schwarzes Spitzenoberteil mit tiefem V-Ausschnitt trägt sie darauf, dazu eine schwarze Pailletten-Hose mit Fransen. Ihre Haare sind zu leichten Locken aufgedreht.

Cathy Hummels war 15 Jahre in einer Beziehung

"Single like a Pringle... Und ja ich tue mich schwer, eine neue Liebe zu finden, denn ich war sehr lange in einer Beziehung. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert, also Dating. Any Tipps?", schreibt sie zu dem Bild dazu.

Doch bei ihren Fans kommt das Posting nicht so gut an, wie sie vielleicht dachte. Viele der "Tipps", die gepostet werden, sind herablassend oder sogar zynisch geschrieben.

"Also wenn dich 'any tipps' von hier wirklich interessieren würden: Weniger Selbstmitleid und Genöle machen attraktiv und weniger Nacktheit wär auch mal was!", schreibt ein Follower. In die Richtung zielen auch andere Kommentare ab.

Ein weiterer schreibt, Hummels solle "weniger künstlich und mediengeil sein" und "locker bleiben und nicht krampfhaft suchen". Ihre Fotos würden "nur sabbernde alte Säcke anziehen".

Die Fans scheinen auch Hummels' Playboy-Shooting anzusprechen. Im Juni war die Ausgabe mit ihr auf dem Cover erschienen.

Es gibt aber auch wohlgesonnene Kommentare auf Instagram: "Liebe Cathy, mir ging's ähnlich und heute bin ich glücklich mit meinem Scheidungsanwalt zusammen", schreibt eine Followerin. "Männerfantasien hin oder her, mir gefällt dein Outfit. Und was Dating angeht: nicht verkrampft suchen", ermutigt eine andere.