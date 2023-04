von Gerrit-Freya Klebe Vor allem in zwei Punkten seien sich Mats und Cathy Hummels uneinig gewesen. Das verriet die Influencerin und Moderatorin nun in einem Interview.

Nach dem Ehe-Aus mit Fußballer Mats Hummels versuchte Cathy Hummels einen Neuanfang. Doch in Interviews wird sie immer wieder zu der Ehe befragt.

So hat sie in einem aktuellen Interview mit "bunte.de" Einblicke in ihre Gedankenwelt gegeben und auch über die Trennungsgründe gesprochen.

"Wir haben als Paar nicht funktioniert. Wir haben uns eher unglücklich als glücklich gemacht", gibt sie zu. Es seien vor allem zwei Punkte gewesen, in denen die beiden unterschiedliche Vorstellungen hatten: Glücklichsein und Karriere. Darin seien sie "nicht kompatibel" gewesen.

Cathy Hummels: Sie sei mit Mats "nicht kompatibel" gewesen

Bereits in ihrer RTL2-Doku "Cathy Hummels - Alles auf Anfang" sprach die 35-Jährige über das Thema. Demnach war es Mats Hummels, der die Scheidung wollte. Er war 2019 zurück nach Dortmund gezogen, um seinen Vertrag beim BVB zu erfüllen, sie wollte in München bleiben. Dass sie nicht mitkam, habe er nicht ausgehalten.

Rückblinkend sagt Cathy Hummels: "Ich weiß, was ich brauche und ich hatte die Wahl: Entweder ich verliere ihn oder ich verliere mich." In Dortmund habe sie schlimme Depressionen gehabt, gleich zweimal. In München gehe es ihr besser, weshalb sie sich entschieden habe, dort zu bleiben.

Trotzdem wollen Mats und Cathy Hummels beide für ihren fünfjährigen Sohn Ludwig da sein. Sie treffen sich regelmäßig, machen sogar zusammen Urlaube und Ausflüge. Hummels sagt dazu im "bunte.de"-Interview: "Unser Fokus und unsere Priorität ist der Ludwig." Sie ergänzt: Er solle nicht das Gefühl haben, er müsse nun auf seine Eltern aufpassen oder sich zwischen ihnen entscheiden.

Er solle Kind sein dürfen, betont Hummels. "Ludwig soll nie mitbekommen, dass ich schlecht über Mats spreche oder Mats schlecht über mich." Deshalb würden sich die beiden vor allem am Telefon streiten und nicht in seiner Gegenwart.

Dass sein Papa ein bekannter Fußballspieler sei, wisse der Junge aber bereits. Schließlich wollen nach den Fußballspielen immer viele Fans ein Foto mit ihm machen.