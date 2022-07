Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels zeigt auf Instagram ihren neuen Look – und bekommt viel positives Feedback.

Influencerin und "Kampf der Realitystars"-Moderatorin Cathy Hummels hat ihren fast 700.000 Fans auf Instagram zwei Fotos von sich präsentiert, auf denen die 34-Jährige mit einem völlig neuen Look zu sehen ist. Hummels trägt ein schlichtes, schwarzes Outfit, ihre Augen sind markant geschminkt und ihre Haut scheint von der Sonne geküsst zu sein. Ihre welligen langen Haare trägt sie offen und sie wirkt sehr zufrieden, was auch aus dem Kommentar von ihr herauszulesen ist, den sie zu dem Beitrag veröffentlicht. Darin heißt es: "Ich mache einen Neuanfang. Seelisch, körperlich und optisch. Cathy 2.0. – Oder war ich zu lange in der Sonne?"

In den fast 600 Kommentaren ist das Feedback zu ihrem veränderten Äußeren bisher überwiegend positiv – mehr als 16.000 Likes hat der Beitrag bereits gesammelt. Während Lilly Becker Feuer-Emojis und Herzchen in die Kommentare postet, was wohl für so viel wie "Wow" stehen soll, schreibt ein anderer Nutzer, dass sie schon immer eine schöne Frau war und es immer noch ist. Weitere Kommentatoren sind entzückt über ihre Sonnensprossen, schreiben, sie sei wunderschön oder vergleichen ihren Look mit dem von Melania Trump.

Doch wo viel Licht ist, gibt es leider auch oft Schatten, denn nicht all ihre Fans finden ihre optische Veränderung gut – allerdings muss man eine Weile scrollen, bis man Kommentare dieser Art findet. Darin heißt es unter anderem, das Foto sehe nach zu viel Photoshop aus, ihre Augenbrauen seien zu dick, sie wirke viel älter als vorher, würde nicht mehr so wie vorher aussehen – oder fragen nach, was sie hat machen lassen.

Nun können ihre Fans gespannt sein, welche weiteren Schritte die Influencerin gehen wird, um ihren Neuanfang in die Tat umzusetzen. Bestimmt wird es schon bald wieder neuen Content auf ihrem Instagram-Profil zu sehen geben, worin sie genau das teilt.

