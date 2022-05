Fürstin Charlène ist erst kürzlich nach Monaco zurückgekehrt und hat nun sogar ihren ersten offiziellen Auftritt seit langer Zeit absolviert. Nun wurden Details aus einem Vertrag zwischen Fürst Albert und ihr bekannt.

Charlène von Monaco trat am Samstag, den 30. April, beim Monaco E-Prix zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder in der Öffentlichkeit auf. Und zwar zusammen mit ihrem Ehemann, Fürst Albert II. von Monaco, und ihren beiden Kindern, den Zwillingen Jacques und Gabriella. Doch für diese Auftritte will sich Charléne in Zukunft offenbar bezahlen lassen.

Wie das französische Magazin "Voici" berichtet, soll Charléne vor ihrer Rückkehr einen Vertrag mit Fürst Albert ausgehandelt haben. Es geht um ein streng vertrauliches Dokument. Zu den Bedingungen gehörte etwa, dass Albert ihr "12 Millionen Euro pro Jahr" zukommen lassen würde. Über die anderen Klauseln berichtet auch die österreichische Nachrichten-Plattform "Kurier".

Charlène von Monaco: Ein brisanter Vertrag

So geht es auch um Charlènes Schwägerin Caroline, die Schwester von Fürst Albert. Im Vertrag soll stehen, dass sie der 65-Jährigen in Zukunft nicht mehr begegnen muss. In der Vergangenheit wurde immer wieder über eine Feindschaft zwischen den beiden Frauen spekuliert. Auch soll Carolines Umgang mit der zwanzig Jahre jüngeren Charléne nicht gerade freundlich gewesen sein.

Auch gibt es Details über die beiden Kinder zu berichten: So sollen die siebenjährigen Zwillinge im Fürstentum Monaco bei ihrem Vater bleiben, während Charléne nach Genf in die Schweiz umziehen soll samt eigenem Personal. Für offizielle Auftritte soll sie aber wieder regelmäßig nach Monaco kommen.

Im Frühjahr 2021 war Charlène in ihre Heimat Südafrika gereist. Dort sollte sie eine Tierschutzorganisation unterstützen und an der Beerdigung des Königs der Zulu teilnehmen. Die Fürstin, die ursprünglich zehn Tage wegbleiben sollte, brauchte sieben Monate, bevor sie wieder in den Palast zurückkehren konnte. Und: Kurze Zeit später verließ sie Monaco schon wieder, um sich in einer Klinik in der Schweiz behandeln zu lassen. Danach blieb es lange Zeit still um die Fürstin, immer wieder machten verschiedene Gerüchte die Runde.

Im März 2022 kehrte Charlène nach einem Jahr Abwesenheit nach Monaco zurück. Und am 30. April hatte sie ihren ersten offiziellen Auftritt auf dem Monaco E-Prix. Laut dem Vertrag soll es in Zukunft wieder mehr Auftritte dieser Art geben. Vom Palast war bisher noch kein Statement zu hören.

Quellen: "Kurier", "Voici"