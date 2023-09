In einem Interview

In einem Interview "Dann wird gesagt, ich sähe unglücklich aus": Charlène spricht über Trennungsgerüchte

von Gerrit-Freya Klebe Charlène von Monaco hat eines ihrer seltenen Interviews gegeben. Darin spricht sie auch über die Gerüchte, die immer wieder über sie und Albert kursieren.

Charlène von Monaco war zuletzt immer wieder in den Schlagzeilen. Gerüchte um ein Ehe-Aus mit Albert machten in den sozialen Medien die Runde und überschatteten ihre öffentlichen Auftritte. Zuletzt hatte Fürst Albert die Trennungsgerüchte angeheizt, indem er mit einer Ex-Affäre und seinem unehelichen Sohn zusammen gefeiert hatte.

Das ist auch der Fürstin aufgefallen und so machte sie ihren Gefühlen nun in einem Interview mit dem südafrikanischen Medium "News24" Luft. Besonders kritisiert sie, dass von außen immer wieder nach Anzeichen für ein Scheitern ihrer Beziehung gesucht werde.

"Es gibt tausende Fotos von mir auf einer Veranstaltung. Eines wird dann ausgesucht, auf dem ich nicht lächele oder auf dem ich nach unten schaue. Dann wird wieder gesagt, ich sähe unbeholfen oder unglücklich aus. Ich habe das Gefühl, dass sie ein bestimmtes Narrativ kreieren wollen", sagt sie.

Charlène von Monaco: Die Trennungsgerüchte findet sie "zermürbend"

Das Interview nutzte die Fürstin auch dazu, die Gerüchte noch einmal zu dementieren: "Es kommt mir so vor, als ob einige Medien oder Leute sehen wollen, dass wir uns bald trennen." Die Gerüchte finde sie "zermürbend und anstrengend". Sie betonte, in ihrer Beziehung zu Albert sei "alles in Ordnung".

Im Frühjahr 2021 wurde zum ersten Mal über eine Trennung des Paares spekuliert: Charlène war damals in ihre Heimat nach Südafrika gereist und dort für mehrere Monate geblieben. Später wurde bekannt, dass das nicht freiwillig geschehen war. Charlène hatte sich Medienberichten zufolge einen schweren Hals-Nasen-Ohren-Infekt zugezogen, der mehrfach operiert werden musste.

Erst Monate später kehrte sie zu ihrer Familie nach Monaco zurück, ihre Zwillinge Jacques und Gabriella hatte sie längere Zeit nicht sehen können. Doch dann musste sie sich nochmal in Behandlung begeben. Ein Reha-Aufenthalt in einer Schweizer Klinik war noch nötig, bevor sie im Frühjahr 2022 wieder ihr gewohntes Leben führen konnte.

