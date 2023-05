von Catrin Bartenbach Wo Charles III. sich diese Woche vom Krönungsstress erholt und gleichzeitig den örtlichen Tourismus fördert.

Wo erholt sich der frisch gekrönte britische Monarch am besten von den Strapazen der öffentlichen und privaten Feierlichkeiten kürzlich? Nicht, wie man vielleicht hätte erwarten können, im Garten seines Landsitzes Highgrove oder in seinem schottischen Ferienanwesen Birkhall nahe Balmoral. Und schon gar nicht in einem hochpreisigen Ayurveda-Resort in Indien (wo es seine ebenfalls frischgekrönte Gattin Camilla mittlerweile häufiger hinzieht). Vielmehr sucht Charles III. jetzt Anfang Juni ebenso überraschend wie rustikal in Transsilvanien Ruhe und Erholung, in seinem persönlichen rumänischen Rückzugsort im Zalán-Tal in Siebenbürgen.