Als wäre man in London – und Charles unser König: Der royale Besuch in Deutschland machte Käse und baute Brücken

von Catrin Bartenbach Der erste Staatsbesuch des britischen Königs in Deutschland war auf Anhieb ein voller Erfolg für ihn und die deutsch-britische Freundschaft. stern-Royal-Kolumnistin Catrin Bartenbach war live dabei.

Er kam, sah, und siegte, das jedenfalls war mein Eindruck, nachdem ich den ersten Staatsbesuch des neuen britischen Königs drei Tage lang in Berlin, Brandenburg und Hamburg begleitet habe: In dem Moment, in dem König Charles III. kurz nach der Landung in Berlin und nach dem Abschreiten einer Bundeswehr-Ehrenformation mit seiner Gemahlin Camilla am Brandenburger Tor vor Freude und Herzlichkeit strahlend auf die Schaulustigen zuging, ihnen die Hände schüttelte und sich immer wieder Zeit nahm, mit ihnen zu plaudern, hatte er schon ganz viele Herzen gewonnen.