Die Hochzeitssause von Christian Lindner und Franca Lehfeldt erreichte am Samstag ihren Höhepunkt. Im kalten Sylter Wind versammelte sich die Hochzeitsgesellschaft am Nachmittag vor der Kirche St. Severin auf Sylt. In einem dunkelblauen Anzug mit silberfarbener Krawatte und einer weißen Rose als Ansteckblume begrüßte Lindner die Gäste vor der Kirche. Auf der Gästeliste standen auch hochkarätige Polit-Promis wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und CDU-Chef Friedrich Merz. Auch der ehemalige CDU-Chef Armin Laschet erschien zu der Trauung. "Welt"-Herausgeber Stefan Aust und der durch die TV-Sendung "Die Höhle des Löwen" bekannte Unternehmer Frank Thelen kamen ebenfalls, um der Zeremonie beizuwohnen.

Gegen 16.30 Uhr erschein schließlich die Braut vor der Kirche. In einem mit Blumen geschmückten schwarzen offenem Porsche brachte ihr Vater sie zu ihrer Hochzeit. Lehfeldt trug ein rückenfreies Kleid mit langer Schleppe und einer Schleife im Nacken und offenes Haar. Damit blieb sie dem eleganten Stil treu, den sie bereits bei der standesamtlichen Trauung zeigte. Zu diesem Anlass trug sie schulterfreies Jumpsuit. Der Einteiler hatte ein drapiertes Bustier, weit ausgestellte Beine und eine asymmetrische Stoffbahn auf der rechten Seite. Entworfen hat die Kreation die britische Designerin Daniela Karnuts für ihr Label Safiyaa, das sie 2011 gegründet und nach ihrer Tochter benannt hat. (Mehr dazu lesen Sie hier.)

© Fabian Sommer / Picture Alliance / DPA Ampelkoalition Als Finanzminister: souverän. Als FDP-Vorsitzender muss Christian Lindner seiner Partei durch schwere Zeiten helfen

Christian Lindner macht sich im Cabrio davon

Etwa eine Stunde dauerte die Trauung, dann trat das Brautpaar aus der Kirche, wo es von seinen Gästen empfangen wurde. Helle Blütenblätter wirbelten durch die Sylter Böen als Lindner und seine Braut aus der Kirche kamen. Einige Gäste jubelten. Im kalten Sylter Wind plauderte das Paar ein wenig vor der Kirche bei einem Sektempfang mit ihren Gästen, bevor die beiden anschließend in ein Cabrio stiegen und davon sausten. Am Abend sollte groß in der "Sansibar" zwischen Rantum und Hörnum am Sylter Nordseestrand weiter gefeiert werden.

Für den 43-jährigen Politiker ist es die zweite Ehe. Lindner war bereits mit der Journalistin und Chefredakteurin der "Welt am Sonntag", Dagmar Rosenfeld, verheiratet. Auch Lehfeldt ist Journalistin. Die 33-Jährige arbeitet als Politik-Reporterin für den Nachrichtensender Welt, der zum Medienkonzern Axel Springer gehört. Im vergangenen Oktober war bekannt geworden, dass sie und Lindner sich verlobt hatten.