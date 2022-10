von Mareike Fangmann Das Coffee Table Book ist Deko-Element und Lesestoff gleichzeitig. Wir haben tolle Varianten herausgesucht, die sich auch als Geschenk gut machen.

Normalerweise kauft man ein Buch, weil dessen Inhalt interessiert. Dann findet es meist Platz im Bücherregal, wo sich Romane, Biografien und Fachliteratur stapeln oder nebeneinander reihen. Bei einem Coffee Table Book ist es aber nicht nur der Inhalt, der zum Kaufen verleitet, sondern der gesamte Look. Denn diese Art von Buch ist zum Lesen oder Durchstöbern, aber auch als Deko-Element gedacht.

Was ist ein Coffee Table Book?

Coffee Table Books sind oft Bildbände, die besonders durch ihre atemberaubende Fotografie bestechen – und natürlich ein ansehnliches Cover haben. Das ist in der Regel ein Hardcover. Da viele dieser Bücher sehr schwer und groß sind, sind sie eher nicht zum langen Lesen gedacht und haben meist mehr Bilder oder Fotografien als Text. Kleinere Varianten sind aber auch mit viel Lesestoff versehen.

Styling-Ideen für Coffee Table Books

Man kann Coffee Table Books vielfach in Szene setzen. Man kann sie zum Beispiel stapeln: Dazu kann man das größte Buch am besten nach unten und das kleinste nach oben legen und am Ende eine Vase oder ein Deko-Objekt darauf stellen. Besonders schön sieht es aus, wenn es mindestens vier Bücher sind.

Oder man platziert ein Coffee Table Book geöffnet in der Wohnung, um das Augenmerk auf bestimmte Seiten zu lenken. Zum Beispiel legt man es geöffnet auf den Couch- oder einen Beistelltisch oder stellt es geöffnet auf die Fensterbank und dekoriert geschlossene Bücher und Deko-Objekte drumherum. Man kann sie aber auch vereinzelt in der Wohnung platzieren und sie auf Tischen, Kommoden und Fensterbänken in Szene setzen. Wer es besonders kreativ mag, kann auch einen hohen Stapel ansprechender Bücher in einer Ecke des Wohnzimmers platzieren oder einen "Coffee-Table-Book-Stapel" als eine Art Beistelltisch nutzen.

Die Bücher sind also optisch ansprechend und fungieren als Dekoration, aber auch zur Inspiration. Hübsch und gleichzeitig toll zum Durchstöbern und Inspirieren-Lassen sind zum Beispiel diese fünf Ausgaben:

1. Mario Testino: Ciao

Die Aufnahmen von Mario Testino sind offen und intim zugleich und machten den Italiener zu einem der einflussreichsten Mode- und Porträtfotografen. Testino zeigt einen außergewöhnlichen, visionären Blick für unterschiedliche Welten und Kulturen und ist dabei immer am Puls der Zeit. Sein Buch "Ciao" ist toll zum Stöbern und setzt lebensfrohe, bunte Akzente.

2. Peter Lindbergh: A Different Vision on Fashion Photography

Dieser großformatige Bildband zeigt Peter Lindberghs Vorliebe für filmische Inszenierungen, die so verführerische Fotos hervorbrachten und unter anderem Kate Moss oder auch Naomi Campbell zeigen. Das Coffee Table Book "A Different Vision on Fashion Photography" versammelt mehr als 300 Bilder aus seiner vierzigjährigen Karriere.

3. Tim Flach: Dogs

Tim Flachs mehrfach preisgekrönter Nachfolger des gefeierten "Equus" taucht tief in die Psyche der dauerhaften Verbundenheit mit Hunden ein und präsentiert eine exquisite Studie über den "besten Freund des Menschen". Zudem beinhaltet "Dogs" beeindruckende Fotografien – ideal für Hundefans.

4. The Bucket List: 1000 Adventures Big & Small

Jeder hat doch Dinge, die er gerne tun würde – wären da nicht Arbeit, Familie, Schule, Geld oder andere Verantwortungen. Das Coffee Table Book "The Bucket List" ist ein Leitfaden für unterhaltsame und lebensbejahende Aktivitäten und bietet eine vielseitige Auswahl an Ideen wie Selbstverbesserung, sportliche Aktivitäten, Naturwunder, kulturelle Erlebnisse, kulinarische Köstlichkeiten und vieles mehr.

5. Banksy: Wall and Piece

Das Coffee Table Book "Wall and Piece" von Banksy überzeugt durch die geniale Streetart des Ausnahmekünstlers sowie durch ansprechende Texte, die seine Kunst erklären. Auch Kommentare des Künstlers sind darin zu finden.

Tipp: Zu Weihnachten oder anderen Anlässen eignen sich Coffee Table Books toll als Geschenk. Natürlich sollte das Buch thematisch zu demjenigen passen, den man beschenkt und bestenfalls auch noch optisch in dessen Wohnung passen. Aber gerade zu Corona-Zeiten ist etwas Hübsches für die vier Wände, das zusätzlich gegen Langeweile hilft, doch ein prima Geschenk.

