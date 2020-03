Das Schauspieler-Ehepaar Ryan Reynolds (43) und Blake Lively (32) hat angekündigt, eine Million Dollar (rund 895 000 Euro) im Kampf gegen die Folgen des Coronavirus zu spenden.

«Covid-19 beeinflusst Ältere und Familien mit niedrigem Einkommen auf eine extreme Weise», heißt es in einem Text auf dem Instagram-Profil von Reynolds vom Dienstag (Ortszeit).

Das Geld gehe an die Organisationen «Feeding America» und «Food Banks Canada» - vergleichbar mit der Tafel in Deutschland. Reynolds richtete zudem noch einen Appell an die Menschen. «Passt auf eure Körper und auf euer Herz auf. Lasst noch Platz für Freude. Ruft jemanden an, der in Isolation ist und vielleicht Kontakt braucht.»

Ryan Reynolds und Blake Lively sind seit 2012 verheiratet und haben drei gemeinsame Töchter: James (5), Inez, (3) und Baby Nummer 3, dessen Namen bisher noch nicht bekannt ist.