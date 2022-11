Kontemplatives Kaffeemahlen: Waldwerk Kaffeemühle

Ein Hoch auf die Kaffeevollautomaten! Erst ihr Siegeszug brachte wieder ganze Kaffeebohnen in die Supermarktregale und brach die Arabica-Dominanz des vakuumierten gemahlenen Kaffees. Kaffeefreunde können heute aus einer viel größeren Bandbreite von Bohnen und Röstungen wählen. Wer sich auch ohne Vollautomaten die Vielfalt erschließen möchte, braucht eine Kaffeemühle. Am besten eine wie zu Urgroßmutters Zeiten, nur viel moderner. Wie zum Beispiel die Mühle der Schwarzwälder Manufaktur Waldwerk. Das schlichte, gradlinige Design macht die Mühle zu einem Hingucker in der Küche. Das komplett aus Edelstahl gefertigte Gehäuse mit einem Überzug aus mattem Aluminium liegt satt in der Hand. Am Edelstahlmahlwerk lässt sich Stufenlos der Mahlgrad einstellen. In wenigen Handgriffen ist die Mühle komplett zerlegt und lässt sich gut reinigen.

