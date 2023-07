Vor einigen Wochen ist Daniel Radcliffe Papa geworden. In einem Interview verriet er nun, ob er einen kleinen Harry oder eine kleine Hermine zuhause hat.

Daniel Radcliffe hat einen Sohn. Der "Harry-Potter"-Star verriet nun, dass seine Freundin Erin Darke im Frühling einen kleinen Jungen zur Welt gebracht hat.

Im Interview mit "Entertainment Tonight" sagte der britische Schauspieler über seinen Nachwuchs: "Es ist großartig. Es ist verrückt und intensiv, aber er ist wundervoll und Erin ist großartig - es ist auch ein echtes Privileg, diese Zeit mit ihm zu verbringen." Der 33-Jährige fügte über seine Auszeit hinzu: "So kann ich einfach viel hier bei ihm sein, was sehr schön ist."

Ein Sprecher des Schauspielers hatte im April gegenüber dem "People"-Magazin bestätigt, dass Radcliffe und Darke zum ersten Mal Eltern geworden sind. Zuvor war Radcliffe in New York City gesehen worden, wie er einen Kinderwagen schob. Weitere Details über das Kind verriet das Paar damals noch nicht.

Daniel Radcliffe: Nach Geburt seines Sohnes will er weniger arbeiten

Auf die Frage, wie sich das Vatersein auf die Rollen auswirkt, die er in Zukunft annimmt, antwortete Radcliffe nun: "Ich denke, das wird es auf jeden Fall. Es hat sich noch nicht wirklich auf die Dinge ausgewirkt, aber ich verbringe wirklich gern Zeit mit ihm und ich denke, ich werde ihn vermissen, wenn ich später im Jahr wieder zur Arbeit gehe."

Er werde wohl in den nächsten Jahren etwas weniger arbeiten, so der Star. Aufhören werde er aber nie: "Ich glaube, das wäre auch nicht gut für mich."

Der Brite und die US-Amerikanerin Darke hatten sich vor rund zehn Jahren am Set des gemeinsamen Films "Kill Your Darlings" kennen und wenig später lieben gelernt. Sie wirkte auch schon in Serien wie "The Marvelous Mrs. Maisel" oder Hollywood-Produktionen wie "Thank You for Your Service" mit. Radcliffe hatte zuletzt durch seine Rolle als Weird Al Yankovic in einem Biopic über den schrägen Musiker für Aufsehen gesorgt.