Schönheitswettbewerb mit neuen Regeln: 16 junge Frauen aus ganz Deutschland treten zur Wahl der diesjährigen "Miss Germany" an. Um den Titel der Schönheitskönigin bemühen sich Kandidatinnen im Alter von 18 bis 35 Jahren. Jede von ihnen vertritt ein Bundesland. Nach #MeToo-Debatten und jahrelanger Kritik bekommt der seit 93 Jahren laufende Wettbewerb ein neues Konzept, so der Veranstalter. Es beschränke sich nicht mehr allein auf das Äußere. Stattdessen stünden die Persönlichkeit, der Charakter und die Lebensgeschichte der Frauen im Mittelpunkt. Im Bikini muss also keine der Frauen mehr auf den Laufsteg - wie schon im vergangenen Jahr. "Wir versuchen, uns zu einer Persönlichkeitsshow zu entwickeln", sagte Organisator Max Klemmer beim letzten Wettbewerb 2019.

"Ein Model-Contest fürs digitale Zeitalter"

Die seit Jahrzehnten praktizierten Vorwahlen auf Städte-, Regional- und Bundesländerebene habe es erstmals nicht mehr gegeben, sagte Organisator Max Klemmer. Junge Frauen, die "Miss Germany" werden wollten, mussten sich über Social Media und Videopräsentationen bewerben. Dies sei gut angenommen worden, sagte Klemmer. Beworben um einen der 16 Plätze hätten sich diesmal deutschlandweit mehr als 7500 junge Frauen. In den Vorjahren seien es deutlich weniger gewesen.

"Wir wollen ein Model-Contest fürs digitale Zeitalter sein", sagt Klemmer, der sich von der Kurskorrektur auch ein besseres Image für den Wettbewerb verspricht. "Miss Germany" sieht sich damit auch als Gegenentwurf zu Heidi Klums umstrittener Fernseh- und Castingshow "Germany's Next Topmodel".

Die Jury wird nur aus Frauen bestehen

Neu ist auch die Zusammensetzung der Jury. Erstmals wird sie komplett aus Frauen bestehen, Männer sind nicht dabei. Entscheiden, wer "Miss Germany" wird, werden diesmal unter anderem RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (56) sowie die frühere CSU-Politikerin Dagmar Wöhrl (65) aus der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen". Wöhrl war 1977 "Miss Germany".

"Miss Germany" ist dem Veranstalter zufolge der älteste und bedeutendste Schönheitswettbewerb in Deutschland. Gewählt wird die neue "Miss Germany" am 15. Februar im Europa-Park in Rust. Die Siegerin darf dann auf das Titelbild einer Modezeitschrift - auch das ist neu.

